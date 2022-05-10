疫情｜牡丹金閣再多8食客確診　累計20人中招　仍有6人失聯

本港今日（10日）新增273宗個案，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組繼續擴大，今日再多8名食客確診，員工則未發現新個案。目前共17名食客及一名廚師染疫，加上一名家人及一名同事受感染，群組累計20人染疫。衞生防護中心指，目前仍有6名食客失聯，包括有人電話未能聯絡或屬「2字頭」的固網電話號碼，並有4人正等候化驗結果。

衞生防護中心指出，暫時沒有證據顯示是環境因素導致傳播。已要求餐廳進行消毒，目前認為餐廳不需停業。



▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君青少年，「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」早前已有9名食客染疫。經調查後，今日再發現多8名食客中招，大部份食客年齡介乎64歲至89歲，其中3名食客核酸檢測呈陽性，包括一名71歲女士及兩名同行家人。另有5名食客經快測發現陽性，涉及一家三口，包括一名4歲兒童，以及兩名不相識的食客，8人均病徵輕微。

張表示，現時190多名食客中，累計有17人陸續確診，另在10名食客中，有6人未取得聯絡，4人正等候化驗結果。此外，酒樓所有員工已進行檢測，除昨天確診的廚師外，其他員工均檢測陰性。

這次傳播與早前Omicron的特性差不多，傳播力皆非常高，稱屬預期之內。今次事件涉及較多年紀大的個案，因已打針，故病情輕微。

張表示，酒樓的個案主要集中在5月1日早上特定時段，事情至今已過去10日，是透過追蹤個案，找出密切接觸者隔離或檢疫。目前密切接觸者均居家檢疫，如家居情況不合適，或年紀大需要人照顧，可申請前往社區隔離設施。她提醒，居家檢疫時，患者最好與同住家人保持距離，切勿一同進食，房間、廁所亦要分開。

當局今次是使用疫苗通行證追蹤相關食客，張指出，向資訊科技辦事處取得同一時段食客的疫苗通行證資料，即時發出短訊通知涉事食客強檢。現時主要根據個案提供資料，監察其家人及公司的情況，了解患者的公司或曾光顧的食肆有否出現爆疫情況。

張認為，現時社區仍有不少個案，非出現一個傳播群組就會對社區有很大影響，今次元朗餐廳播毒，屬於常見情況。因為在第五波初期亦曾發現類似情況，尤其是在餐廳，如食客沒有戴口罩，近距離說話，有機會造成傳播。

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