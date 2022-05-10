疫情｜何栢良料港有200傳播鏈　倡精準防疫　爆疫火鍋店不須停業

撰文：歐陽德浩
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第五波疫情持續，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組繼續擴大，昨日（9日）再多一名廚師中招，至今已累計12人染疫，食肆正繼續營業。
港大感染及傳染病中心總監何栢良，今早於港台節目《千禧年代》表示，料全港有200條傳播鏈，認為目前本港在復常過程中，不需就每宗個案做個案追蹤及深入調查，應改行「精準防疫」。他說，當局已完成風險評估，確定爆疫火鍋店內環境樣本陰性，因此不建議要求該店停業。
何栢良續說，關注「牡丹金閣」爆疫群組內，有三名食客年齡逾60歲，未接種三劑疫苗，認為政府重點應在「谷針」。他認同市民有接種加強劑的必要，科興疫苗接種者須打四針，復必泰接種者打三針。

▼5月7日　衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼

關注爆疫群組內三名長者未接種三劑疫苗

牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋出現爆發，何栢良認為當局不應「只見樹木，不見森林」，將群組個案與整體抽離。他解釋，由5月2日至5月9日，全港個案累計為2,308宗，若以每10名確診者為一條傳播鏈計算，即全港起碼已有200條傳播鏈。他認為，在復常過程中，不需就每宗個案進行個案追蹤及深入調查，「我想講唔需要。」

何強調，群組爆發預期會發生，目前醫療系統已逐步紓緩，因此重點不在於群組，而是按重症數字、高風險群組等因素，判斷疫情發展至某個水平才屬警戒線。他認為，現時抗疫重點為「谷針」，火鍋店爆疫群組中，有三名食客年齡逾60歲，但相信未接種第三劑疫苗。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

倡精準防疫︰唔應該再一刀切

何栢良又指，香港目前有約621萬人已接種兩劑疫苗，亦已引進新冠口服藥，整體檢疫隔離措施充足，已脫離以往階段，「唔應該再一刀切影響復常嘅安排。」他解釋，政府當局已完成風險評估，確定火鍋店內環境樣本陰性，認為強制停業不合理，應實行「精準防疫」。

有建議倡堂食須快測陰性　何︰不合適　等同全民檢測

至於有專家建議到食肆堂食須出示快測陰性證明，何認為，佔本港一半人口的上班族須外出吃飯，若他們每日須接受快測，等同於全民檢測，認為安排並不合適。因此他認為要「谷針」，批評政府放寬社交距離措施，與疫苗通行證的推行時間並不同步，「呢個風險先係最大問題。」

▼5月9日　深水埗豐盛居圍封檢測▼

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何︰有接種加強劑的必要

對於有專家建議年底前要求港人接種第四劑疫苗，何栢良認同有接種加強劑的必要，但須區分兩款疫苗。他解釋，目前要打齊三針科興疫苗才算完成接種，而復必泰只須打兩針，因此科興接種者須打四針，復必泰接種者則須打三針。

何建議，接種科興疫苗者，下一劑疫苗可考慮選擇復必泰，政府亦應根據疫苗有效期的差異，再推動下一階段的疫苗通行證。他認為，若將兩款疫苗，採取相同標準處理，做法並不科學︰「唔應該將兩疫苗混為一談。」

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