支聯會常委梁錦威認未遵守國安法細則　被加監2個月

正因六四集會案服刑的支聯會常委梁錦威，涉未有遵從《國安法實施細則》發出的通知而被控，梁錦威今日（22日）在西九龍裁判法院認罪，被判監3個月，其中1個月與六四集會案同期執行，即梁被加監2個月。



被告梁錦威（36歲）被控在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

案情指，警方在本年發出通知，要求支聯會提供資料及證明文件，而有關通知於8月25日送達予梁，惟梁於9月5日連同其他常委在六四紀念館開記者會，表明不會提交資料。

梁與其餘4名被告亦在9月7日前往灣仔警總提交支聯會的公開信，表明不會提供資料，於是被捕，而梁至今也未曾提交所要求的資料。警方後來搜查六四紀念館，發現部份警方所要求的資料及文件。

辯方求情指，梁在2016年開始擔任區議員，一直服務居民，而支聯會已在本年9月解散，梁已沒有控制任何相關資料。

署理總裁判官羅德泉判刑時指，支聯會的主事人經考慮後，一致決定拒交資料，認為梁屬有組織地故意拒絕提交資料，而警方當日正處理一宗嚴重的案件，因此決定以4.5個月為量刑起點，認罪扣減後判他囚3個月。

梁錦威在六四集會案中，就煽惑及參與未經批准集結罪被判囚9個月，現正服刑。

案件編號：WKCC3633/2021