支聯會常委涉違國安法細則　控方欲以公眾利益豁免權　拒披露資料

支聯會多名相關人士早前遭警方國安處拘捕，其中前副主席鄒幸彤與另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知被控。案件今（25日）在西九龍法院作審前覆核。鄒要求控方將其掌握的資料披露，否則她未能得悉起訴基礎，將無法抗辯，惟控方卻以公眾利益豁免權（PII）為由拒絕。案件押後至4月7日及8日就PII議題作出討論，屆時將決定控方須否將其所掌握的資料披露。另早前由警方檢取的約30000頁涉案資料，由於翻譯需時，署理總裁判官羅德泉指示讓各被告先行閱覽該些文件，再決定那些需要翻譯，以節省時間。



5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

案件編號：WKCC3633/2021

5名被告中1人已認罪及判刑。(詳看下圖)