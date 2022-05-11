松本清再開多三分店　屯門分店硬撼Donki　幾款港人熱捧神藥無影

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」直接經營的香港1號店今日（11日）在觀塘apm開幕，開張前已有近百人大排長龍，有女粉絲大讚其產品選擇遠較其他藥妝店多，亦有客人稱其零食較另一日本過江龍「DON DON DONKI」化算。

翻查資料，松本清將繼續在港擴展版圖，於沙田新城市廣場的兩層巨舖估計本月內開張，下月則轉戰屯門市廣場，屆時會與DONKI正面交鋒，預料年內會登陸銅鑼灣，屆時港九新界都有其蹤影。

雖然松本清備受注目，其產品種類亦繁多，惟多款港人每次「回鄉」均會大手掃貨的「神藥」卻因未有在港註冊而無法在港銷售，包括「白兔牌EVE止痛藥」、「第一三共新LuLu A錠s感冒藥」和「大正製藥 Pavlon Gold A黃色感冒藥」，要完全滿足「思鄉」的港人還需再等等。



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松本清首間分店落戶觀塘apm後，有傳媒報道，沙田第二分店將於下周三（18日）開張，分店位於新城市廣場二、三樓，佔地兩層，估計是原本時裝店American Eagle的舊舖；另一間新界分店則位於「大西北」的屯門區，有網友稱在屯門市廣場出現松本清的圍板，座落在UG層Donki的舖位旁，相信屆時兩間本龍頭藥妝店將會「硬撼」爭客！

銅鑼灣開分店硬撼對手

該集團本年內亦會進軍港島區，將會登陸銅鑼灣，相信是位於恒隆中心地下及一樓兩層巨舖，舖位原本是運動服裝品牌Adidas的旗艦店，面積達1.4萬平方呎，預料會是其在港最大分店，再次與同區的四層高Donki正面交鋒，亦意味着今年內港、九、新界均可看到松本清的蹤影。

松本清早前接受傳媒訪問時稱，當上述四間分店上軌道後，明年會繼續擴充，在其他區大展權腳，現階段的目標是在香港開30間分店，最理想更是希望能坐擁100間分店，並會套用日本的模式，即大、小店通殺，甚至有機會進駐港鐵站，與便利店等「拗手瓜」。

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現時松本清提供8,000款產品，當中有1,000款是獨家發售，另有1,000款是日本直送，藥品和健康食品、雜貨各佔整體的兩成，相信能一解港人未能「回鄉」在日本掃貨的思鄉之情。

不過，部分港人熱愛的藥品則礙於未有在港註冊，仍未能銷售，包括「白兔牌EVE止痛藥」、「第一三共新LuLu A錠s感冒藥」和「大正製藥 Pavlon Gold A黃色感冒藥」。