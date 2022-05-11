松本清觀塘apm店開張　百人排隊等開門　顧客：零食抵過Donki少少

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」直接經營的香港1號店今日（11日）正式登陸觀塘apm，引入多款日本熱賣的藥妝護膚品及健康產品，當中包括自家品牌「matsukiyo」以及「RECiPEO」、「ARGELAN」特獨家品牌。而即日起至31日，在apm松本清購物更可享九折優惠。



今日十二點開張前已有近百名市民在店外排隊等開門，即使開門後亦有更多客人前來，人龍有增無減，到下午一時左右人龍已圍繞apm中庭排了半個圈。排頭位市民指誤以為十點開幕，故於九時多已特意由何文田揸車前來排隊；有市民表示零食「好抵買」，在九折下甚至比Donki更便宜，另外福袋亦很受顧客歡迎。



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周女士︰九點多由何文田揸車到apm松本清等開門

周女士記錯開門時間，今早九點多便由何文田揸車到apm松本清外排隊，她表示疫情前去日本旅行經情都會到松本清購物，對香港開店亦期待已久，「等咗好耐喇，話開開咗幾個月都未開」，周女士認為松本清比其他藥妝店有更多選擇。

於十時左右到場排隊的陳小姐表示，對護膏品及洗頭水等個人護理產品有興趣，特別是松本清獨有的自家品牌「matsukiyo」。陳小姐又指以往去日本都會到松本清購物，但預期香港店的價錢會較昂貴。

排頭位的周女士記錯開門時間，今早九點多便由何文田揸車到APM松本清外排隊。（馬煒傑攝）

有市民稱「有返少少去日本嘅感覺」

於附近工作的黃先生今早經過見有不少人排隊便「排埋一份」，最後買了不少零食，他認為與另一間日本連鎖超市Donki的零食相比，兩者價錢差不多，但在開業九折優惠下，比Donki更便宜；另外，黃先生亦為女同事買了兩個福袋，原價價值500元減至99元，認為相當抵買。不過，黃先生亦表示，店內的購物籃太小不太夠裝，而店內面積亦較細，認為「應開返間大啲」。

馮先生花費了300多元購買了18樣貨品，當中包括零食、糖及藥品等，當中認為零食最抵買，另外亦買了不少日本入口藥品，「有返少少去日本嘅感覺」。

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松本清︰年內將在沙田、屯門及銅鑼灣開店

松本清香港觀塘apm店原訂於年初開張，但因疫情而延後至今日正式開幕，店內供應多款日本直送的最新藥妝、護膚品、健康產品等，店內分為10大區域，包括美妝產品、維他命及藥品專區、自家品牌專櫃、日本零食、日用品、保健品等。

而因為香港的藥物成份管制與日本不同，部份港人喜愛的日本製藥，如EVE止痛藥等未可以在港發售，松本清香港apm店就表示將引入全港獨家的止痛藥及維他命，不過仍未註冊得到，有意購買的顧客需再等一段時間。

除apm店外，松本清更預定年內再添3間分店，遍及沙田、屯門及銅鑼灣。