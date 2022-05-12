安心出行｜針卡一度被刪　資科辦：驗收漏做測試版　接100人求助

政府資訊科技總監辦公室昨日（11日）公佈，「安心出行」的Android及華為手機版本，有關手機的3.2.4版的「疫苗通行證」二維碼被刪除。資科辦總監林偉喬今日（12日）表示，對市民因而無法進入食肆感到痛心及致歉，形容資科辦「責無旁貸」，並透露在推出3.2.4版時，無根據以往做法推出beta version（測試版）內部試驗，承諾日後一定會做此步驟。他指，已就安心出行短期內接連出現事故約見承辦商負責人，強調若表現在短期內無改善，將會按合約採取跟進行動。



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林偉喬早上在港台節目《千禧年代》表示，承辦商周二（10日）下午四時許通報Android和華為手機舊版本「安心出行」的電子針卡會被刪除，他們隨後在晚上8時推出更新版本修正問題，他就事件影響市民日常生活致歉。

他表示，承辦商製作應用程式時，組建過程式出現問題，導致更新時令疫苗通行證錯誤被刪除，他形容是「技術性錯誤」，但強調與更新的功能無關，反而是測試不夠嚴謹：「如果呢啲咁嘅app可以喺推出之前做一個beta version（測試版），即係一個未出街嘅version，由一部份人去做測試，如果能夠喺推出之前，去試一試呢個beta version，即係用一個真版本嚟試一試，如果做埋呢一個步驟，就可以做得更加好。」

政府資訊科技總監林偉喬。（資料圖片／張浩維攝）

林偉喬指，以往在推出大改動時，都會以測試版驗收應用程式，惟3.2.4改動「非常之少」，故省略了這一步致出現今次「蝦碌」事件：「我哋檢討過，呢個步驟一定要做，因為如果咁多市民用，出錯影響咁多市民，唔做呢個步驟影響咪大囉，我哋承諾第日一定會做返呢個步驟。」

他續指，過去兩日收到約100名市民求助，認為受影響市民並非大量，呼籲安心出行電子針卡被刪除的市民，盡快更新至新版本。他拒絕透露有多少人用戶更新到3.2.4版本而受影響，形容有關數據並不重要，又強調蘋果手機用戶並無遇到有關問題，加上資科辦已隨即推出更新版本，「只要佢冇用過3.2.4嘅話，其實就冇受影響，所以我哋冇一個好實際數字有幾多人係受到影響。」

疫苗通行證今日生效市民入商場要最少打一針及嘟安心出行。(梁鵬威攝)

對於繼早前掃描針卡出現「紅碼」後，「安心出行」短期內再出現事故，林偉喬坦言理解事故會打擊市民使用安心出行的信心，亦痛心部份市民和長者無法進入食肆和表列處所，強調資科辦對事件「責無旁貸」，承諾會加強監管和認真檢討，以確保「安心出行」運作暢順，並透露正研究電話專線，處理市民的求助和查詢。

他指，已促請承辦商增加人手、加強檢測、內部批核流程和監管，若短期內仍無改善，便會按合約採取跟進行動，但拒絕透露下一步的跟進行動為何。