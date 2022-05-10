食環署母親節佛誕巡千間食肆　揭28間違防疫、3人無掃安心出行

食環署在剛過去的母親節及佛誕三日長假，巡查了過千間餐飲處所及數百間其他處所，有28間違反防疫措施，被禁晚市及只能2人一枱3至14日；署方更向3名涉違掃描「安心出行」規定的顧客，及一名涉違「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。



▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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母親節期間，多間酒樓食肆座無虛席。食環署及警方在5月7日至9日的聯合行動中共巡查了186間餐飲處所及5間其他處所，食環署亦另外巡查了共1,262間餐飲處所及349間其他處所。即合共有1,448間食肆及353間其他處所被巡查。

食環署表示，3日行動中共有28間餐飲處所涉嫌違反指示規定，署方會向餐飲處所負責人展開檢控程序；違規處所須在翌日開始，每晚6時起禁止堂食，並不得安排多於2人一枱，為期3、7、14日不等。

食環署指，餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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3人未掃「安心出行」收定額罰款通知書

食環署又指，有3人違反掃描「安心出行」場所二維碼規定，一名員工涉未「打齊針」，4人同被發定額罰款通知書。

署方表示，身處餐飲處所或其他指明處所的人士若違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，以解除因該罪行而須負的法律責任。

▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼

