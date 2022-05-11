安心出行｜Android及華為手機更新後會錯刪疫苗通行證　政府致歉

「安心出行」應用程式出現「蝦碌」事件。政府資訊科技總監辦公室今日（11日）公布，服務承辦商昨日（10日）為Google Android及華為手機用戶推出的「安心出行」3.2.4版，因技術錯誤會將「疫苗通行證」二維碼等被刪除，資科辦呼籲用戶盡快更新3.2.5修正版本，並就事件為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信。



疫苗通行證今日生效市民入商場要最少打一針及嘟安心出行。(梁鵬威攝)

昨午推出更新版本即出錯 事隔4小時再推新版本

資科辦發言人表示，在昨日下午4時許推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。資科辦已即時跟進，並於昨晚約8時在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本以修正問題。

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資科辦致歉 向承辦商發警告信

發言人解釋，「安心出行」的Google或華為用戶若於昨日相關時段手動或自動更新其「安心出行」程式至3.2.4版本，會因為有關技術錯誤導致已儲存在程式內的電子針卡、「醫學豁免證明書」二維碼、「康復二維碼」等被刪除。

資科辦呼籲市民檢查儲存在「安心出行」內的「疫苗通行證」，如發現電子針卡等被刪除，應盡快到Google Play或華為AppGallery更新「安心出行」至3.2.5修正版本，並重新將「疫苗通行證」儲存至「安心出行」內。相關問題並不影響蘋果iOS用戶。

資科辦就事件為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。資科辦亦會加強「安心出行」的測試及監察程式的更新，確保「安心出行」流動應用程式運作暢順。