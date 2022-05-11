安心出行程式出錯刪針卡　長者用膳前驚覺變紅碼：即係叫我餓死

政府資訊科技總監辦公室今日（11日）表示，因服務承辦商出現技術錯誤，故部份用戶更新「安心出行」程式後，疫苗通行證二維碼、電子針卡及康復者二維碼會自動遭刪除。

73歲麥先生正是其中一名受影響人士。他表示，「安心出行」內的針卡被刪除，故今早到餐廳吃早餐時，掃瞄「安心出行」後出現「紅碼」。麥先生指，由於事發突然，故他無法即時找到實體針紙，致電政府部門亦無人接聽，坦言令他非常憤怒，「我係老人家，到到唔比我入去食，即係叫我餓死啦！」



如不符合「疫苗通行證」的要求，更新後的「安心出行」會出現紅碼或紅框藍碼。（資料圖片）

致電政府電話無人聽

麥先生表示，他今早如常由馬鞍山出發到中環用膳，但在餐廳掃瞄「安心出行」後，卻驚現「紅碼」，「掃3、4次都後紅色，後尾㩒入去睇下，原來針卡全部無晒！」他指，當時在街上無可能即時找到實體針紙，只能不斷致電政府部門，但均無人接聽，「創科局、資科辦、1823都試過，全部都無人聽。」

蘇先生說，當時餐廳有權不讓他內進。不過，幸好他是熟客，過去一直有遵守規矩「掃碼」，故最終獲餐廳放行，但一直很擔心突然有執法人員巡查，隨時連累餐廳。他坦言事件很離譜，令他非常不滿，「成個政府好有問題，連咁小嘢你都監管唔到。」

你高薪厚祿…我係老人家，唔畀我入去食，即係叫我餓死啦！ 麥先生

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引述1823稱今早接獲很多查詢

及後麥先生回家後，1823熱線終於接通，對方稱今早收到很多類似來電，指同樣面對有關情況。而他早前亦曾成功致電資科辦，但接線生稱「安心出行」與他無關，最後在下午才收到回電。

他又指，回家後，他已即時找回實體針卡，重新在「安心出行」儲存疫苗通行證，但根據今次經驗，他已作多重準備，決定先為針卡拍照，當「安心出行」再出現問題時，亦可以有證明。

無理由政府做到咁差…咁大個政府，咁多資源，請班高薪高官係到，薛永恒做乜嘢啫？ 麥先生

疫苗通行證第二階段在4月30日起實施，要在食肆堂食及入超市等，需打齊兩針。(資料圖片／梁鵬威攝)

政府資訊科技總監辦公室今日發出新聞稿表示，昨日推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本，因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後，儲存在程式內的電子針卡、醫學豁免證明書二維碼、康復二維碼等被刪除。

辦公室稱昨晚已修正問題及推出3.2.5更新版本，並就事件致歉，呼籲市民檢查儲存在「安心出行」內的「疫苗通行證」，如發現電子針卡等被刪除，應盡快到Google Play或華為AppGallery更新「安心出行」至3.2.5修正版本，並重新將「疫苗通行證」儲存至「安心出行」內。