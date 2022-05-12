康文署三招打擊炒場　籃球教練憂增「程式黨」　實名制炒價增四成

政府體育場所炒風熾熱，連球隊亦難以預訂場所教班和練習。康文署昨日（11日）宣布下周一（16日）起再推出三招阻截「炒場」，包括在早上先開放網上預訂，15分鐘後才開始櫃枱及自助服務站服務，打擊「排隊黨」。

有全職體育教練今日（12日）在電台節目表示，估計新措施短期內會造成「震盪」，惟會令「程式黨」再次湧現，認為做法是走回頭路，而實名制亦只是令「炒場黨」增加人手簽場，成本只會轉嫁用家，料場地炒價再激增四成，至平均1,400元。



▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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全職籃球教練劉嘉豪早上在港台節目《千禧年代》表示，康文署加推打擊「炒場」的三招，估計短期內會造成「震盪」，但認為長遠而言是治標不治本。

對於「康體通」用戶能提前15分鐘預約場地，他認為此舉可打擊「排隊黨」，惟認為新措施是走回頭路，令「程式黨」再次湧現，「即係破解咗康文署個網頁個康體通嘅情況，用快速嘅方法進入咗康文署去訂場，變咗𠵱家調返轉，個程式黨又返返嚟咁解，所以對排隊黨係有少少打擊，但唔等於係對炒場黨……即係炒場呢方面係打擊到。」

當局新招亦包括，用戶可用「智方便」登入康體通訂場，打擊利用他人身份訂場。劉嘉豪認為，早前排隊訂場已用實名制方式，惟「排隊黨」屆時會到現場「簽場」，令炒價由1,000至1,200元增至1,400元，「佢要坐兩個鐘，變咗佢加咗兩百蚊或者三百蚊坐住喺度，變咗個炒價就提升咗。」

康文署最後一招，限制團體不可更改取場負責人。劉嘉豪說，以往轉換取場負責人情況普遍，認為的確可減低團體「炒場」次數，惟無法杜絕「炒場」。措施亦會為有意開班的團體帶來不便，因為團體或難以提早決定每一班的教練，在預訂人的身份和簽場造成困難。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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鄭泳舜︰三個月後應評估成效

立法會民政事務委員會主席、民建聯鄭泳舜則表示，新推出的三招是參照不少市民的意見，建議康文署三個月後評估成效，包括調查炒場價錢有否回落，是否仍然能輕易賣場。

鄭續指，希望康文署可加強網上訂場系統以防止「程式黨」，「佢用呢啲招數唔係加重罰則、唔係去放蛇，其實我自己都覺得唔係咁理想，咁但係佢話呢個方法某程度上係增加咗大家抽到嘅機會，咁我哋就拭目以待。」他亦關注長者不懂上網，建議政府為他們提供支援。