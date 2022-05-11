康文署再推三招打擊「炒場」　現場櫃枱遲15分鐘開賣阻「排隊黨」

康文署體育館、羽毛球中心等體育設施於4月21日已經重開，但過去經常出現「炒場」情況，更有「排隊黨」清晨就到體育館外排隊輪候。|

康文署於5月已推出新措施打擊「炒場」，今日再宣布推出3招，進一步阻截「炒場」，包括在早上先開放網上預訂，15分鐘後才開始櫃枱及自助服務站服務，打擊「排隊黨」，新措施將於5月16日開始。



▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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第一招：遲15分鐘開櫃枱服務 阻「排隊黨」訂場

康文署表示，會在5月16日起調整「康體通」各預訂途徑的服務時間，「康體通」網上預訂可以在早上7時正起登入系統預訂，而訂場櫃枱及自助服務站將延遲15分鐘開放，即於早上7時15分才開始提供預訂設施服務。

第二招：「智方便」登入更快捷 防用他人身份訂場

「康體通」用戶可以選擇透過「智方便」登入，可免除輸入驗證碼，亦可申請「填表通」功能，自動填寫個人資料，簡化申請程序，較沒有使用「智方便」登記的用戶，可更快捷登入及訂場。

康文署指，由於「智方便」登記需要身份核實，確保每個香港身份證號碼只能登記一個戶口，並只可綁定於一部智能電話上，因此「炒場」者將不能使用其他「智方便」登記人的身份預訂場地。

第三招：團體不可轉活動負責人 減違規轉讓

康文署指，過去曾有投訴，懷疑有團體訂場施後，透過向場地申請轉換取場負責人，進行「炒場」活動。5月16日起，該署將不再接受團體申請，轉換活動負責人。當有關負責人姓名，經康文署批准信確認後，就不得更改，並要憑其個人身份證取場。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼

