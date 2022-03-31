疫情｜賽馬會兩年捐17億元助300萬人　向基層派智能手機及數據卡

第五波疫情持續，香港賽馬會表示，過去兩年已撥捐17億元抗疫，近日亦推出「眾心至善」短片，向大眾介紹過去兩年來的抗疫工作，包括派發食物及藥物、智能手機、數據卡等。



賽馬會表示，過去兩年已撥捐17億元支援抗疫，惠及人數逾300萬。近日亦在網上推出「眾心至善」短片，向大眾介紹過去兩年的抗疫工作，以及分享溫暖故事，為本港增添正能量。當中，包括向有需要的家庭派發食物及藥物、向學童派發數據卡以便利網上學習、向基層長者派發智能手機。

賽馬會指，稍後將發布第二條短片，內容包括16個社區慈善項目，為賽馬會現時數百個項目中的一部份，包括為學童而設的「童亮．同玩」親子盒、幼童健齒計劃、瞳心護眼計劃、社區足球創希望計劃、運算思維教育計劃。

此外，亦有照顧SEN小朋友的特殊兒童游泳計劃、支援少數族裔「友趣學中文」、支援視障人士的活力瞳心體育計劃；以及促進長者及年齡友善的齡活城市計劃、躍動啟航計劃等。

賽馬會亦指，已設立「眾心至善」專題網頁，希望能讓大眾加深賽馬會慈善工作的認識，亦鼓勵大眾參與更多活動，齊心建設更美好的社區。

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