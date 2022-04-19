馬會投注站周四重開　暫供戶口提存不設投注　電話投注4.24起恢復

隨著疫情漸趨緩和，政府陸續放寬社交距離措施。香港賽馬會今日（19日）宣布，由周四（21日）起重新開放場外投注處，電話投注服務則將由下周日（24日）起逐步恢復，初期在賽馬日只提供快線及特快投注服務，直至5月起舉行的賽馬日才全面恢復所有熱線。



馬會指，所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證接種要求，進入場外投注處前必須掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄，並遵從公共衞生措施佩戴口罩。



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馬會表示由4月21日起重新開放場外投注處，電話投注服務則將由4月24日起逐步恢復。場外投注處於非日馬賽事日由中午12時至下午6時開放；於日馬賽事日則不會開放。場外投注處會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及投注戶口管理的服務，但不會提供投注服務及自助售票機服務，也不會於場內顯示賠率及投注資訊。

進入投注站須達到疫苗通行證要求 並掃安心出行

所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，進入前必須使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

於4月24日及4月27日舉行的賽馬日，馬會將提供電話投注的快線及特快投注服務；而由5月1日起舉行的賽馬日，電話投注的所有熱線服務將會恢復。