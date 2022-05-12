西環邨｜西苑臺4家庭現5個案　污水病毒量高　張竹君︰涉不同樓層

本港今日（12日）新增294宗確診個案。衞生防護中心表示，近日在西環邨西苑臺發現5宗確診個案，涉及4個家庭，當中有3宗個案是今日確診，他們居住的單位，樓層及分佈單位均不同。

中心又指，西環邨的污水樣本檢驗到相當高的病毒量，特別是西苑臺，故呼籲當區居民若有不適，便應盡早檢測。



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



張竹君指，近日政府的污水檢測中，發現西環邨有陽性結果，並檢驗到相當高的病毒量，特別是該邨的西苑臺，附近的座數亦可能有個案，故政府將在該處封區檢測，並會在附近環境取更多樣本及分發快測包。

她又指，翻查近日確診個案，發現有5宗均居於西苑臺，分別來自4個家庭，其中有家庭涉及2宗個案。確診日期分別是5月8日及11日，而今日亦有3宗個案，居住的樓層及分佈單位均不同。

若有不適應快檢測

張竹君指出，本地疫情已平穩一段時間，污水檢測近日的病毒量較低，「係呢度突然間高咗啲」，故擔心該處有傳播，亦未知是否涉及其他未發現個案。她又指，附近個別大學可能擔心，故已發出通告提醒，同時呼籲當區居民若有不適，便應盡早檢測。

▼5.12 荔枝角公園游泳池與部份泳池重開重開▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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至於早前爆疫的元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，今日暫未有新增個案。

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