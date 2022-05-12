泳池重開｜有巿民未打齊針摸門釘　另有泳客難掩興奮：好開心

康文署轄下其中14個公眾泳池今日（12日）重開，《香港01》記者今早到荔枝角公園游泳池視察，泳池開放訓練池及練習泳池供泳客使用，兩個皆屬室外池，惟即使天雨關係，仍有市民到泳池游水。有適逢學校假期的小朋友因同行朋友未打齊針而未能如願；亦有市民對泳池重開表示「好開心」。



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▼5月12日 荔枝角公園游泳池重開情況▼



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有巿民指對上一次游水已是去年12月

伍小朋友表示，在教師發展日假期來游水，是因為好耐無游，對上一次游水已經12月，「原本以為可以早啲有得游，但延遲咗，失望囉」，惟最後因其同行友人未打第二針而未能進入泳池。其友人稱，因父母未有時間帶他去打針，對於未能順利游水，他僅稱「咪走囉」。

部分公眾泳池今日（12日）重開。（羅君豪攝）

伍小朋友指對上一次游泳已是去年12月。（陳栢麟攝）

巿民早前差點摸門釘：好彩朋友提醒今日先開

湯先生稱，習慣一周練兩次水，鍛煉身體，「游下水、做吓運動，身體健康啲」，直言泳池重開「好開心」。他坦言，自農曆新年後就未有落水，又指月初得悉放寬社交距離措施，已準備重新操水，幸好其朋友提醒，泳池今日才重新開放，「差啲中招（摸門釘），但冇辦法啦。」

湯先生對於泳池重開難掩興奮心情，直言好開心。（羅君豪攝）

購月票長者：關閉期間未能使用月票蝕咗

梁先生笑指，「游水游左幾十年，天雨無乜影響」，又稱自己是長者，有購買月票，惟早前閉館未能使用，「係蝕架，但冇辦法，疫情影響，之後都會繼續購買月票，因為方便」，又指重開安排政府部門間可溝通得更好。

梁先生稱天雨對他游泳沒有影響。（羅君豪攝）

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