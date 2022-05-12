疫情｜何栢良批政府未出力呼籲溝針：交返個波畀長者揀非負責任

對於有傳媒引述復旦大學研究稱，若中國放棄「清零」將導致160萬人死亡，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（12日）表示，有關報道斷章取義，強調該研究的重點是「溝針」和盡早向高危患者派發口服藥，能有助過渡至復常狀態。他又批評，政府未有盡力呼籲60歲以上「溝針」，第三針選擇打復必泰，直言交由長者自行決定的做法不負責任，促請政府和醫護人士做好解說。



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有傳媒早前引述上海復旦大學的研究稱，若中國政府放棄「清零」政策，內地疫情將「海嘯式」爆發，或會導致160萬人死亡。

何栢良早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，該研究是基於數學模型推算，傳媒報道並不全面，更是斷章取義。他解釋，研究以內地三月的疫苗接種數據，及後「躺平」，放棄加入其他防疫措施，任由疫情大爆發，惟此情況並不會發生。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良指，研究主要探討五個主要介入策略，最終目的是分析如何可「軟着陸」平穩過渡至復常狀態，五個方向包括接種加強劑、加強長者接種率、使用口服藥和混合抗體，以及動用封城等嚴厲措施遏止傳播，結果顯示無單一方法可大幅壓低死亡率，而是要用混合策略介入，若五個措施都能有效落實，死亡率可較每年的季節性流感更低。

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他又指，內地在預約第三針時有傾向性建議民眾「溝針」，選擇內地自行研發的重組蛋白疫苗或腺病毒載體疫苗，復旦大學的研究亦顯示，溝針後對減少死亡和重症十分有效。

他批評港府有宣布「溝針」，惟卻「口惠而實不至」，60歲以上長者選擇「溝針」的比例不高，有長者擔心「溝針」後遺症較大，惟有關說法並不準確，「我哋醫護人員，你純粹將個波交返畀個長者，由得佢自己…自行去到選擇，呢個唔係一個最負責任嘅做法」，他強調應準確地向長者交代溝針的安全性和成效，才能走出疫情的浪潮。

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被問到疫情「全球大流行」是否已過了高峰期，何栢良表示，現時九成國家已大幅度放寬和入境檢疫措施，估計本月底世界衞生組織將舉行周年大會將會商討疫情是否已進入「後大流行」階段，以及如何應對「後疫苗浪」。