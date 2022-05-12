啟德天寰業主遇租霸欠租四個月　收樓後驚見變「廢墟」：好心寒

業主遇上「租霸」有苦說不清。啟德天寰業主楊小姐去年6月將單位以月租1.5萬元出租予一對男女，她說因自己有養寵物，故亦容許租客養狗，未料自二月起租客不僅欠租，每次拍門亦只聽到狗吠聲但無人應門，直至上個月底獲土地審裁處處頒發「收樓令」，才成功開門入屋，始發現租戶已悄悄搬離單位，惟所有自己留下的家具竟幾乎全部報銷，梳化被咬至棉花四散、露出木架，電視地櫃、牆身及門框均有咬痕及破壞痕跡，入伙僅約三年的單位由出租時的新樓慘變「廢墟」，租客亦銷聲匿跡。

因工作關係不在港的楊小姐表示，已托朋友報警求助，又指今次是自己第一次放租，「好心寒，講真我見到我間新屋變成咁，即刻想賣咗佢！」



750萬購入自住一年 因疫情離港工作出租

楊小姐在2017年以750萬元購入啟德沐寧街1號天寰一個約330呎的單位樓花，大廈於2019年入伙，她裝修後便自住約1年多。她表示，由於2020年爆發疫情，因工作需要移居深圳，單位丟空八個月後，在2021年6月以月租1.5萬租予一名姓郭的男租客，並向對方提供一年免費網絡，當時簽了一年生約一年死約，租客亦繳付了相等於兩個月租金的按金。

租戶自稱港鐵員工 二月起無交租

租客郭先生向她報稱是港鐵維修技工，並與女友同住，養了一隻狗。楊小姐說，初時不希望租予有養寵物的租戶，「但我都有養貓狗，見佢哋正常、乾淨就租畀佢。」她表示，租戶遲遲不肯辦理自動轉帳，至今年一月稱「出咗啲事」要遲交租，甚至要求用按金抵租金，二月後亦再無交租，更不接聽業主電話。

拍門聽到狗吠聲無人應門 電話不接

楊小姐因在內地，只能拜託朋友到土地審裁處處理收樓事宜，但因第五波疫情拖至4月28日才取得「收樓令」。她稱在此之前一直有託朋友上門拍門，惟只聽到「狗吠聲」、無人應門，直至近月發現單位內再無聲音，卻是噩夢的開始，精緻家居變成「廢墟」。

屋內梳化被咬爛 多件家具報銷

《香港01》記者日前上門直擊楊小姐單位，入門後只見一片狼籍，地下有大量疑似狗毛，大門門框位有被咬爛及抓爛的痕跡，部份牆壁更出現幾個大洞，露出灰色的混凝土。而客廳的梳化已面目全非，外皮已嚴重撕毀，棉花外露，部分棉花更被放在梳化後面，並露出木架。

此外，房間牆身亦被抓出一個又一個的大洞，電視地櫃、房門門框及露台欄杆亦處處可見咬痕及爪痕，儼如一個「打鬥現場」，楊小姐更以「廢墟」形容自己的新居。

雪櫃下層已由楊小姐友人清理乾淨，冰櫃仍有雪糕及點心等食品。（何瑞芬攝）

無交租四個月始悄然搬離 扣除按金仍白住兩個月

楊小姐透露，朋友打開雪櫃後發現有食剩的蛋糕及食品，不知已放置多少天，價值3,000元的名牌地氈亦不翼而飛。她說，郭姓租戶自二月起已無交租，因其租約至五月，即欠租四個月，即使扣除兩個月按金後，仍「白住」兩個月。

業主苦嘆無從追討 租戶聯絡地址是假地址 已報警求助

郭姓租戶搬理單位後，亦從此消聲匿跡，楊小姐按合約上的聯絡地址查詢，發現地址是假的，隨後又致電港鐵查詢，對方回應稱無該名職員。她認為租戶有毀壞及盜竊成分，故已報警求助，又稱暫未評估維修及再裝修費用，亦不知道該如何追討。

講真，我見到我間新屋變成咁，都想賣咗佢……當時我好心，知好難有新樓肯租畀你養狗，萬五蚊（租）都算平，我都包咗佢一年Wi-Fi，同留咗咁多傢私，單單床墊就買左萬八萬蚊，好心寒囉。 業主楊小姐

網友告知租戶債務纏身

她感嘆，今次是自己第一次放租，未料會變成噩夢，又坦言本身購入單位打算自住，「唔係疫情根本唔會租，所買靚啲（家具）自用，講真我見到我間新屋變成咁，即刻想賣咗佢。」

她又稱將事件及照片放上社交平台，隨即有財務公司職員聯絡他，指自己亦在追對方債，欠債約10多萬元，在其他地方亦有財務糾紛；亦有網民告知楊小姐，郭姓男子早前在二手平台上放售新款遊戲機，但楊小姐均未能找到對方。

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