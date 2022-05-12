紅磡「新旺會」疑爆疫　同時段四客打桌球後染疫　約150人須強檢

本港今日新增294宗確診個案，新增一宗死亡個案。在輸入個案中，有兩人由外地返港並完成檢疫後，曾到紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓的「新旺會」打桌球，同場另有兩宗本地個案，即同時段打桌球的顧客中，共有4人染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，5月9日下午5時至5月10日凌晨12時，約150名新旺會客人需要接受強制檢測。

她指，暫時找不到誰人為傳播源頭，指4名確診患者非一同遊玩，但在同一空間出現過，部份人認得對方。



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張竹君說，其中一名涉事患者，曾與另一名離開檢疫酒店後發現的個案有交集，對方為一名20歲男子，4月29日由美國抵港，5月9日起出現喉嚨痛病徵，5月10日接受核酸檢測陽性，CT值為23，疑為本地個案。張指，兩人曾同時在5月9日傍晚至深夜，到紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓全層的新旺會打桌球，懷疑該處出現傳播。

在衞生防護中心公布「新旺會」懷疑有爆發後，記者傍晚到現場了解，惟甫一出電梯即有職員表示：「私人地方唔可以上嚟，亦唔可以影相。」又透露按負責人指示，未能回答提問。現場所見，「新旺會」仍有營業，亦有客人在場。

張表示，當日另外有至少兩名確診者，曾於同時段到過新旺會，涉及一名5月11日檢測陽性的23歲男子，及另一名5月10日快速檢測陽性的40歲男子。換言之，曾於同時段到訪新旺會的顧客中，已出現最少4宗個案。

張說，衞生防護中心已派員到新旺會視察，並取得於5月9日下午5時至隔日凌晨12時，約150名到訪者資料，會聯絡他們接受強制檢測。

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4人非一同遊玩 未知傳播源頭

張竹君指，初步有向個案了解，暫時資料顯示4名患者「唔係一齊玩，但喺同一空間出現過」。她說，部份患者得悉對方當晚在場，但不熟悉對方，在場所內有「飲下嘢」，但未知確實位置。她認為，暫時個案似有本地爆發，但找不到誰人是傳播源頭，要看其餘百多人有否已知個案，並要看強制檢測結果，當局亦會將手上個案做全基因分析。

被問到近日出現兩個感染群組，分別在食肆及娛樂場所找到，是否有必要收緊社交距離措施。張竹君說，主要因個案數字下降，當局有能力追蹤到群組爆發，指不會影響社交距離措施。

另外，中心再找出4宗BA.2.12.1變異病毒株個案，張竹君指，全部個案都在輸入個案中找出，分別由4月30日至5月7日到港，其中3宗在抵港後在機場找到，包括一宗由荷蘭5月5日抵港、一宗美國經土耳其抵港，及一宗美國經日本抵港。餘下一名患者於4月7日由美國經韓國抵港，在檢疫中心第5日的樣本確診，現時全港累計有11宗BA.2.12.1個案。

當局同時亦再找出2宗BA.2.4個案，全部於機場檢測找出，涉一名5月6日由埃塞俄比亞抵港，以及一名5月7日由美國經日本到港人士。

有學校3師生確診 張竹君︰未必有關係

學校方面，今日亦再增14宗個案，涉及13間學校，其中一間學校出現3宗個案，包括1名教職員及2名學生，而該兩名學生屬兄弟姐妹。張竹君指，看過確診老師與學生接觸時間，認為雙方確診，未必有關係。