再有群組爆發　張竹君指無礙放寬社交距離　元朗牡丹金閣無新個案

本港今日（12日）新增294宗個案，而繼元朗牡丹金閣火鍋店出現群組爆發後，紅磡新旺會亦疑現「桌球群組」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，這些群組都是由當局找出來，在最近日確診數字回落下，當局現時有能力找到一些之前找不到的群組，而現時找到的群組，並不影響政府放寬社交距離措施安排。



▼5月12日 衞生署公布紅磡新旺會疑現「桌球群組」▼



不影響第二階段放寬 張竹君：現有能力找到之前找不到的群組

張竹君表示，累計有23人染疫的元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」今日無新增個案，而被問到在首階段放寬社交距離措施後，先有「牡丹金閣」爆疫，最新又有紅磡「新旺會」桌球室疑爆疫，會否影響下一階段放寬。張稱，這些個案群組都是由當局找出來，並指現時個案數字低，當局有能力找到一些之前找不到的群組，她相信這些找出來的群組不會影響社交距離措施安排。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



增14宗學校呈報 其中一校2學生1教職員中招

至於學校方面，今日有14宗呈報，包括13名學生、1名教職員，涉13間學校。張竹君提到，有一間學校出現3宗個案，包括1名教職員及2名學生，該兩名學生於今日呈報，屬同一家庭，當局調查過該教職員與學生接觸的時間，認為他們的感染未必有關係。

▼5月3日 獅子會中學復課▼



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多4宗Omicron BA.2.12.1 另有2宗BA.2.4輸入

另外，透過全基因分析，當局找出4宗涉BA.2.12.1變異病毒株的輸入個案，於4月30日至5月7日期間抵港，有3人是機場發現，連同早前發現的個案，本港累計有11宗涉BA.2.12.1變異病毒株的個案。當局亦找到2宗涉BA.2.4變異病毒株的輸入個案，均在機場發現，一人於5月6日從南非埃塞羅比亞抵港，另一人於5月7日從美國經日本到港。

▼5月12日 康文署14個泳池重開▼

