確診大廈｜增161幢新呈報　涉寶翠園、維港灣等　美孚新邨3廈上榜

第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（11日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,809幢大廈出現確診者。在十八區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有179幢大廈出現確診者，其次為沙田有170幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月10日呈報的大廈有161幢，以元朗區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括中西區的Lexington Hill、寶翠園5座、奧運站維港灣5座等，而美孚新邨則有三幢大廈一同上榜。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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過去14日累計共1,809幢大廈現確診者 元朗為重災區

根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,809幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有179大廈上榜，而沙田則以14日內有170幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。觀塘則是第三多大廈出現確診者，共有155幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至5月10日，共有161幢新呈報。在港島，中西區有九幢大廈新呈報出現確診者，包括位於堅尼地城的Lexington Hill、西半山豪宅寶翠園5座荷李活華庭A座、以及觀龍樓B座等。而東區新上榜大廈則涉太古城順安閣、康翠臺7座及漁灣邨漁安樓等，太古城在過去14日已累計有五幢大廈出現確診者。

▼5月11日 過去14天確診大廈全名單▼



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美孚新邨累計有13幢大廈上榜

九龍方面，深水埗有13幢大廈新呈報出現確診者，包括泓景臺1座、海麗邨海晴樓及蘇屋邨百合樓等；而美孚新邨則同時有三幢大廈新上榜，涉及3期百老匯街52號、3期百老匯街72號及6期蘭秀道38 -40號，該屋苑已累計有13幢大廈上榜。

另外，觀塘亦有10幢大廈上榜，涉及安泰邨智泰樓、德朗邨德瓏樓及滙景花園3座等。而油尖旺上榜大廈包括維港灣5座、黃金大廈及咸美頓街16號等。

▼5月10日 林鄭月娥公布放寬社交距離第二階5月19日實施▼



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元朗區有20幢大廈新上榜

新界西方面，元朗區有20幢大廈新上榜，為各區最多，當中有嘉湖山莊美湖居4座及麗湖居3座、天耀邨耀民樓、蝶翠峰8座等。葵青區亦有15幢大廈新呈報出現確診者，包括大窩口邨富安樓、曉峰園2座、綠悠雅苑3座，以及華景山莊 10 座等。

新界東方面，沙田新呈報12幢大廈出現確診者，包括偉華中心3座、愉翠苑愉歡閣、溱岸8號2座及美田邨美景樓等。而西貢區亦有11幢大廈上榜，涉及日出康城Sea To Sky 3座、厚德邨德裕樓將軍澳中心1座及維景灣畔8座等。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼

