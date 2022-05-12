西環邨｜堅尼地城爆疫　居民冀強檢找到源頭　食肆憂生意再受打擊

西環邨與堅尼地城一帶屋苑及大廈有爆疫風險，衞生防護中心指出，西環邨特別是西苑臺，污水檢測發現相當高的病毒量，政府今午（12日）圍封西環邨全邨進行強檢，鄰近的香港大學醫學院亦向師生發出警示，提醒近期避免到堅尼地城午膳或進行要除下口罩的活動。

今午約3時，在黃色暴雨警告下，政府人員圍封西環邨內的出入口，有警員在場駐守，居民只能進入，不能離開，並設立多個帳篷及鐵馬圍封部份街道。



▼5月12日 西環邨圍封強檢▼



政府下午圍封中西區西環邨進行強制檢測，邨內五幢大廈居民均不得離開檢測區，目標明日上午10時解封。記者下午3時到西環邨視察，已經開始有工作人員在各個出入口架設圍爛，多個出入口被封起禁止出入，餘下加多近街升降機出入口可讓居民返回住所；另外，當局亦於西苑台對開停車場位置架設帳篷，準備今晚為居民檢測。

到接近傍晚，西環邨的居民在大雨下，陸續放工或放學回家，才知道全邨遭圍封，有放工回家的中年男士稱，不會太擔心病毒會大規模傳播，及早強檢希望可找出源頭，避免爆發。一名放學回家的中三生則表示，擔心明天未能解封，不能上學，「唔知點樣同學校請假。」不過，附近商戶則無懼爆疫，仍然繼續營業。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上表示，邨內特別是西苑臺找到的陽性個案都驗出相當高的病毒量，而且多幢大廈都驗出污水樣本陽性，病毒量亦高，所以進行圍封多檢。

多個出入口被封起禁止出入，餘下加多近街升降機出入口可讓居民返回住所。（馬煒傑攝）

居民：要封都冇辦法架

劉先生傍晚剛放工回家，對於整條邨突然被圍封，他不擔心會像葵涌邨突然延長被封數日，「要封都冇辦法架」；他又表示不介意被圍封，因想都找出個案，切斷傳播鏈。

就讀中三的曹同學剛放學回家，在出入口見到圍欄才得知居住的大廈被圍封強檢，對於區內懷疑爆疫她直言「唔擔心」，因疫情都有緩和的跡象；對於封區或影響明日上學，曹同學則表示未知學校會如何處理。

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《香港01》記者下午曾到堅尼地城一帶食肆巡視，食肆負責人都擔心港大醫學院的呼籲會影響生意，直言政府遲遲未有通知，「完全唔知發生咩事」。區內一間點心店的陳師傅表示，近期到餐廳進食的學生不多，但仍擔心若區內出現大型爆發會對生意有影響，他提到防疫措施剛放寬，生意才剛有起息，不希望又打回原形。另一間餃子店的負責人向女士則表示，擔心客人聽聞消息後，不敢到區內用膳，影響生意。