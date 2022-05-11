疫情．5.11｜「牡丹金閣」群組增至23人　安心出行自動刪疫苗碼

本港今日（11日）增加280宗確診個案，包括32宗輸入個案，多3人死亡，學校呈報24宗陽性個案，涉15學生及9名教職員，包括有一間學校有2名來自同一家庭學生染疫。元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」多3名食客陽性，群組累計23人染疫。



政府資訊科技總監辦公室則表示，在昨日（10日）下午4時許推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分Google及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。資科辦已即時跟進，並於昨晚約八時在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本以修正問題。



▼八間5月13日起恢復服務普通科門診診所名單▼



筲箕灣賽馬會普通科門診診所（筲箕灣柴灣道 8 號一樓）

香港仔賽馬會普通科門診診所（香港仔水塘道 10 號）

東九龍普通科門診診所（鑽石山斧山道 160 號）

藍田分科診所普通科門診診所（藍田啟田道 99 號）

石硤尾普通科門診診所（石硤尾巴域街 2 號）

青衣市區普通科門診診所（青衣青綠街 21 號）

青衣長康普通科門診診所(夜間門診服務)（青衣長康邨長康一期商場 3 樓）

大埔賽馬會普通科門診診所（大埔汀角路 37 號地下）

▼5月12日起醫院管理局指定診所及相應藥物補充診所全名單▼



醫院管理局指定診所及相應藥物補充診所

昨日疫情報道總覽：



【23:03】新冠疫情緩和，康文署14個公眾泳池將在明日（12日）重開，包括堅尼地城游泳池、維園游泳池等；而九龍公園泳池等則屬第二批開放，要等到本月16日。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，現時大部份泳池的救生員數目不足，難以做到全部沙灘及泳池重開；而康文署直到開放前一晚，仍未在網上更新設施開放狀態。他提醒泳客要特別留意個別泳池開放情況。

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月11日強制檢測公告▼



【20:41】本港每日新增確診宗數徘徊在200多宗，各區仍然出現患者。食物及衞生局今晚（11日）最新強制檢測公告納入20幢大廈，較昨日少一半。上榜大廈中，有逾半為公屋，包括堅尼地城觀龍樓、大圍美林邨美楓樓、九龍城德朗邨德瓏樓等。



另有部分中產住宅上榜，涉及小西灣藍灣半島、荃灣樂悠居、藍田滙景花園等。

▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



+ 7

【19:37】衞生署今（11日）公布，截至本周日（8日）的過去一星期共收到25宗涉及接種新冠疫苗後出現異常的相關事件報告，當中涉及一名15歲少年，在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。另外，增多一宗61歲男子在離世前14日內曾打針的報告，但沒有臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起。

【18:42】香港賽馬會公佈賽馬日最新的入場安排，已獲政府准許，可於5月22日、5月25日及5月29日舉行的賽馬日，在特定條件下讓公眾人士入場觀賞賽事。以上日子舉行的賽事最新的入場安排為，除練馬師、騎師、及相關職員外，本會容許已預先訂座的董事、遴選會員、馬主、會員及公眾人士與同行賓客進入馬場，入場人士需訂座及完成接種疫苗。

【18:41】政府資訊科技總監辦公室今日（11日）表示，因服務承辦商出現技術錯誤，故部份用戶更新「安心出行」程式後，疫苗通行證二維碼、電子針卡及康復者二維碼會自動遭刪除。

73歲麥先生正是其中一名受影響人士。他表示，「安心出行」內的針卡被刪除，故今早到餐廳吃早餐時，掃瞄「安心出行」後出現「紅碼」。麥先生指，由於事發突然，故他無法即時找到實體針紙，致電政府部門亦無人接聽，坦言令他非常憤怒，「我係老人家，到到唔比我入去食，即係叫我餓死啦！」

如不符合「疫苗通行證」的要求，更新後的「安心出行」會出現紅碼或紅框藍碼。（資料圖片）

【16:52】張竹君表示，牡丹金閣有搭枱情況，主要涉及5至10張枱，患者集中在中間及靠右的位置。

【16:49】張竹君表示，牡丹金閣的員工暫未有新確診個案，如計5月1日，大部分檢測應已有結果，該名員工感染途徑，因當日有在食肆及進食早餐，有可能當時感染，但仍要看病毒全基因分析，剛集齊20多位人士的資料，要交化驗所需要時間對比。

【16:41】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（11日）增加280宗確診個案，包括32宗輸入個案，多3人死亡，學校呈報24宗陽性個案，涉15學生及9名教職員，包括有一間學校有2名來自同一家庭學生染疫。

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」再多3名食客檢測陽性，群組累計23人染疫。已全部找到190多名食客，其中3人現時不在香港，其中1人去了深圳正接受檢疫，另兩人到了馬來西亞。已通知相關醫療單位，了解是否要跟進。

【16:00】粉嶺嘉福邨福安樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（12日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:07】一股低壓槽正在華南沿岸徘徊，為澳門、珠海及廣東等地帶來大雨及狂風雷暴。港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）今日（11日）公布，珠海受暴雨水浸影響，即日起暫停往珠海班次服務，直至本周六（14日）零時恢復。《香港01》接到不少乘客投訴，批評金巴僅退費了事，「退返65蚊畀我哋有咩用？我今日張飛要早3個月搶架！」，他們要求金巴提供補票安排，讓他們短期內再出發。

【13:11】政府資科辦表示，在昨日（10日）下午四時許推出的「安心出行」流動應用程式3.2.4版本因服務承辦商技術錯誤，導致部分Google及華為用戶更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。資科辦即時跟進並於昨晚約八時在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本以修正問題。

資科辦指相關問題並不影響蘋果iOS用戶，就事件為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。資科辦亦會加強「安心出行」的測試及監察程式的更新，確保「安心出行」流動應用程式運作暢順。

【13:04】本港爆發第五波疫情，政府先後推出第五及第六輪防疫抗疫基金，財政司司長陳茂波今日（11日）透過立法會書面答覆指出，相關部門正核實1,000宗「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請，當中有同一處所提交多宗申請、業務性質可疑、不同處所提交相同相片、與報稱地址不符等，如發現涉及蓄意詐騙及濫用會交警方處理。

【12:01】​醫院管理局宣布，五月十二日起轄下八間2019冠狀病毒病確診個案指定診所會停止運作，並於五月十三日起恢復該八間診所的普通科門診服務。

八間診所全名單如下：



筲箕灣賽馬會普通科門診診所（筲箕灣柴灣道 8 號一樓）

香港仔賽馬會普通科門診診所（香港仔水塘道 10 號）

東九龍普通科門診診所（鑽石山斧山道 160 號）

藍田分科診所普通科門診診所（藍田啟田道 99 號）

石硤尾普通科門診診所（石硤尾巴域街 2 號）

青衣市區普通科門診診所（青衣青綠街 21 號）

青衣長康普通科門診診所(夜間門診服務)（青衣長康邨長康一期商場 3 樓）

大埔賽馬會普通科門診診所（大埔汀角路 37 號地下）

5月12日起醫院管理局指定診所及相應藥物補充診所全名單



醫院管理局指定診所及相應藥物補充診所

▼5.19重開599F章表列處所▼



+ 2

【12:00】政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十二萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

北區 — 彩園邨、和合石村及和興村

屯門區 — 楊小坑村、偉景花園、彩暉花園、御半山、御半山II期、怡樂花園、景峰花園、景峰豪庭、景新臺及富泰邨

元朗區 — 天盛苑及天華邨

【09:57】粉嶺嘉福邨福泰樓解封，圍封其間約1090名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:22】粉嶺嘉福邨福樂樓解封，圍封其間共約1700人接受了檢測，當中共發現兩宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



【09:00】政府早前推出「臨時失業支援」計畫，向合資格業人士發放一萬元，申請期結束後，有人歡喜有人愁，部份工友陸續收到申請遭拒通知，約6000人因同一原因不獲發一萬元。

有建造業工友向《香港01》表示，自去年12月開始失業，但因三月中工作了兩天，導致申請$1萬失業支援被拒。他質疑，有關當局多次於公開場合表示會酌情處理部分個案，但結果並非如此，「光環當時就拎晒，打工仔被遺棄。」原來，工會亦收到不少類似上述工友情況的求助，由於「臨時失業支援」計畫網站未有上訴、投訴方法，工會將協助工友寫信致相關部門，批評政府對打工仔的苦況未有援助，希望政府兌現當日承諾從寬處理工友申請。

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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【07:00】第五波疫在3月初到頂峰，一日七萬多宗確診個案，多間公立醫院不勝負荷，伊利沙伯醫院更是重災區，最高峰時逾四百名病人滯留在急症室。當時曾在醫院一個員工大會上流下男兒淚的何曉輝醫生，行醫36年、是伊院急症室顧問醫生。最近獲頒醫管局2022年傑出員工獎，提及當日淚灑當場，他剖白並非因為個人壓力，而是因為看到同事工作辛苦，故一時感觸，又坦言同事從來沒有放棄過，沒有人是逃兵，「大家都係盡做」。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月10日 林鄭月娥公布放寬社交距離第二階5月19日實施▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

