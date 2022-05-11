疫情｜單日確診增280宗　輸入個案佔32宗　學校今呈報24人染疫

本港今日（11日）新增280宗確診個案，即連續五日在300宗以下水平上落，其中32宗為輸入病例，多3人死亡，病死率維持在0.765%。

佛誕長假期後復課第二日，幼稚園及中小學開始全面恢復面授課堂，學校今再呈報24宗陽性個案，涉及3間幼稚園、14間小學及17間中學。衞生防護中心指，在7天內，有3間學校出現2宗個案，但初步調查後，發現患者沒有接觸，估計未必有傳播關係。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增280宗確診個案，當中輸入個案佔32宗，其中16人是在機場檢測發現陽性，另16人在檢疫酒店確診，涉抵港第3至第6日的樣本。

學校呈報24宗個案

張竹君表示，今天共3,509間學校復課，涉及約75萬名學生及12萬員工，呈報了24宗個案，涉及23間學校。

在上述24宗個案中，有15名是學生，9名為教職員，涉及3間幼稚園、14間小學及17間中學，其中一間學校有2個學生染疫，來自同一家庭；而在7天內，亦有3間學校出現2宗個案，但初步調查後，發現患者沒有接觸，「應該未必有關係。」

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再多3人離世

死亡個案方面，醫管局再呈報多3人離世，連計78宗非醫管局的死亡個案，死亡數字累計9,142宗，總體病死率0.765% 。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，其中一名離世病人是90歲男士，在4月20日病逝；另有兩名患者在昨日離世，涉及一男一女，為68歲及86歲的長者，已打兩針。

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