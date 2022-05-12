屯門醫院殮房出錯對調遺體致「燒錯屍」　四名職員停職　院方致歉

據了解，屯門醫院殮房懷疑出錯，導致有家屬領錯遺體，繼而出現「燒錯屍」，本應要出殯的遺體，卻已被領到和合石火化。

屯門醫院晚上發新聞稿證實事件，確認昨午懷疑有兩具病人遺體對調，在證實事件時其中一具遺體已被火化，4名殮房職員已停職，並已向家屬深切致歉及致以慰問。



屯門醫院疑發生「燒錯屍」。（資料圖片）

消息指，兩名男子分別在上月離世，涉及83歲及84歲長者。其中一名死者家屬原定昨早領回遺體，惟懷疑出現錯誤，本應要出殯的遺體，原來已被領到和合石火化。

屯門醫院：其中一具錯調遺體已火化

屯門醫院隨後發稿指，昨日下午懷疑有兩具病人遺體對調，在證實事件時其中一具遺體已被火化。

根據殮房記錄，有兩名離世病人的家屬在昨日早上接近同一時段，先後辦理認領遺體手續。一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體就送往殯儀館進行儀式。不過，及後殮房職員接獲通知，在殯儀館的遺體並非原定的遺體。

四名職員停職

院方稱高度重視事件，昨日及今日均與家屬通話及會面，就遺體被對調深切致歉及致以慰問。四名殮房職員已停止執行相關職務。