患癌翁經學護抽痰後亡　家屬對護士不守指引感無奈　或提民事訴訟

患癌翁在屯門醫院經學護抽痰後吐血，並出現呼吸困難，最終死亡，今(16日)在死因庭被裁定死於不幸，聆訊亦揭發病方未跟指引，讓學護在無監管下進行高風險程序。死者家屬離庭時稱，雖然接受法庭裁決，但感嘆父親辛苦捱過兩個手術，卻因抽痰而離世，至今心情仍無法平復，又稱會考慮向醫委會投訴違反指引的護士，也會就事件提民事訴訟，望院方繼續接觸她們跟進事件。



對護士有指引但不遵守感無奈

死者湯權的女兒在裁決後表示，接納法庭裁決，直言心情仍未平復，亦再提到學護只是在醫院實習，臨床經驗不足，未必知道自己進行護理時手法是否正確，院方卻未讓他們清晰了解指引，對於有指引但護士卻沒遵守感到無奈。

死者湯權的女兒(左)及遺孀陳中蘋(右)稱至今心情仍未能平伏。(李慧娜攝)

希望醫院管理高層加強監督

死者女兒續指，雖然院方事後曾就事件道歉，但她們仍無法接受，不過認為接受道歉與否並不重要，而是希望醫管局跟從裁判官的建議作出改善，醫院管理層也要嚴加監督。死者女兒亦感嘆家父「好辛苦捱過兩個手術」，想不到因抽痰而離世。

死者女兒也表明將會就事件提民事訴訟，並會考慮向醫委會投訴違反指引的護士，亦望院方繼續接觸她們跟進事件。

死因研訊中主要證人供詞。(詳看下圖)