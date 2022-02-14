患癌翁抽痰後亡死因　專家認為學護未令喉管移位　或病人咳嗽所致

患癌翁在屯門醫院留院期間，由學護為他抽痰後突吐血身亡，死因庭續研訊。耳鼻喉科專家今日（14日）供稱，他看不到是造口喉管移位是因為學護抽痰所致的證據，而學護發現無法抽痰後通知資深護士，屬正確做法，推斷當時或因分泌物令喉管出現阻塞，患癌翁咳嗽導致喉管移位，醫生重整位置後，頂到氣道前方的軟組織或仍有阻塞，才無法通氣。家屬陳詞時指事件是人為疏忽的悲劇，批評學護及護士改口供，懷疑學護有否檢查喉管位置或正確地進行抽痰，亦對於病房容許學護進行高風險護理程序感到憤怒。本案押後至周三裁決。



死者湯權（終年61歲）於2018年7月23日因舌癌復發在屯門醫院接受手術，手術後留醫屯門醫院，同年8月4日進行抽痰程序時吐血，之後陷入昏迷，同月25日離世。

經重整仍無法把喉管放回正確位置

有份協助搶救的醫生黃梓圖指，他們為湯搶救時，曾重整湯造口氣喉位置，但無法放回正確位置，後來湯更出現心臟停頓，他有替湯進行心外壓、更換喉管等，但仍無法供氧，及後有深切治療部醫生接手才能成功通氣。

耳鼻喉科專家曾敬賢認為未有證據顯示學護引致喉管管移位，推斷或有分泌物阻塞，死者湯權咳嗽所致。（李慧娜攝）

學護發現無法抽痰通知資深護士做法正確

耳鼻喉科專家曾敬賢指，參考證供後，他不清楚氣喉移位的原因，亦看不到是學護抽痰所致，認為學護發現無法抽痰後通知資深護士，做法正確，又指若喉管妥當地繫緊在頸上的話，抽痰不會令喉管移位。

或因咳嗽導致喉管移位

曾推斷，湯起初因為呼吸困難要求抽痰，當時喉管應因分泌物出現阻塞，而他咳嗽導致喉管移位，惟後來醫生重整位置及數次換喉管後，仍未能接回至氣道，頂到氣道前方的軟組織，或仍有阻塞，及後深切治療部醫生再更換氣喉，才能成功令湯通氣。

曾指有護士曾見到喉管前後移動2至3厘米，顯示喉管已完全離開氣道，即使喉管因繫緊的魔術貼退回去，喉管已移了位。

死者女兒指人為疏忽引致悲劇

死者女兒最後陳詞時指，本案是人為疏忽的悲劇，認為作供的學護及護士改口供，誠信有問題，令法庭無法了解事發過重，懷疑學護是否檢查過喉管位置或正確地進行抽痰，對於病房容許學護進行高風險護理程序感到憤怒，認為護士之間互相包庇，以減輕工作量。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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促醫管局不要讓學護作高風險程序

死者女兒又指，事後對醫管局及屯門醫院失去信心，母親對事件仍存在陰影，要求診精神科，望醫管局不要再讓學護進行高風險護理程序，又指其父「咁辛苦捱過手術」，卻因抽痰而死。

醫管局的代表律師再次向家屬致以慰問，並認為根據證供應屬死於不幸。

案件編號：CCDI912/2018