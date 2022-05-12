未來五年料建10萬伙公營房屋較估算少3%　欠20萬伙始達長策目標

政府早前表示，已覓得約350公頃土地，可在未來10年興建約330,000伙公屋，並有三分之一，即約10.9萬伙可於未來5年落成。運房局今日（12日）公布未來五年公營房屋預測建屋量的最新數字，總建屋量預計約為105,500伙，當中包括約66,000個出租公屋或綠置居，以及約39,500伙資助出售單位，但總數較早前估算可建單位少約3%。

政府去年底更新的《長遠房屋策略》目標，公營房屋供應的十年目標為301,000伙，即現時只達到目標的35%，換言之第五至第十年要建195,500伙才「終極」達標。



運房局預計，2022/23 - 2026/27年度期間，公營房屋總建屋量預計約為105,500伙。（資料圖片）

房委會預計，預計2026/27年可興建14,700伙公屋或綠置居單位，而資助出售單位則有7,100伙，連計房協可供應的3,700伙資助出售單位，即合共有25,500伙，是五年內供應最多的一年。

約5600伙要延後

此外，與上一季比較，按年度的建屋量亦有改動。運局方表示，約3,300伙資助出售單位的完工日期由2021/22修訂至 2022/23年度。另外，約400伙公屋或綠置居單位的完工日期，亦須由2024/25 修訂至 2025/26年度；而約1,900 個其他資助出售單位，則2025/26修訂至2026/27年度。

不過，有項目則可提早完成，包括約 1,000 個公屋或綠置居單位，其完工日期由2026/27提早至2025/26年度。

政府曾透露，在330,000個單位中，約三分之一預計在首五年期落成，其餘三分之二則料在第二個五年期落成。（資料圖片）

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，有多個項目的完工日期往後推遲，反映公營房屋不斷延誤的情況未見改善，又形容提升建屋量的步伐乏善可陳。對於政府是否能成功兌現「頭輕尾重」供應模式，他坦言不容樂觀。