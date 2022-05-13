西環邨｜袁國勇：已築起防重症免疫屏障 市民毋須恐慌
港大醫學院昨日（12日）在Facebook發文指堅尼地城附近或有大型感染群組，緊急呼籲師生勿往該區午膳，事件引起熱議，有市民質疑該緊急呼籲引起恐慌。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目表示，因應現時本港疫情發展，相信社區已築起了防重症免疫屏障，並稱市民只需打齊疫苗，可到當區食肆進食。
他相信醫學院的師生因經常出入醫院及要照顧病人，故港大醫學院慎重起見才發出呼籲，但認同「做法有待商榷」，亦指今次西環邨小型爆發最重要信息是要打針，「無打針唔該即刻去打，唔好再硬頸，咁落去大家又驚驚、遲啲又驚驚。」
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師生常出入醫院須慎重 但做法值得商榷
袁國勇表示，不知道港大醫學院昨日在社交平台發文，但估計醫學院與工程學院有合作研究污水病毒檢測，相信是見到西環邨數據較高，而醫學院的師生因經常要出入醫院實習、看病等，怕不慎染疫會對病人構成威脅，故穩陣起見作出呼籲，強調該區市民不需要恐慌。他又認為，醫學院呼籲只是提醒師生要小心，但發布信息的方式有待商榷。
料逾九成人已打針或染疫 築起防重症免疫屏障
袁國勇多次表示市民不需恐慌，估計本港已有91%至95%人口接種疫苗或已確診新冠肺炎，已築起防重症免疫屏障，並稱元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋群組正是好例子，確診者只有輕症或無症狀，且很快康復。他認為只要市民打齊針，可以繼續在堅尼地城食肆進食，若未打齊針則不要去，因有機會染疫。
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新冠病毒料難消滅只能控制
袁國勇稱，本港已進入控制疫情的階段，因新冠病毒不會離開人類，亦難做到根除疫症，暫時消除亦要用較大力度，會對經濟及生活造成大影響，故必須控疫，即把疫情控制至低水平，不會令醫療系統癱瘓，死亡及重症減至最少。他提到，歷史上人類只打贏過天花及小兒麻痺兩種病毒，前者是消滅，後者是消減，而2003年沙士病毒較多攻擊肺部、多數會發高燒，與現時新冠病毒則上呼吸道感染較多、多數輕症或無症狀屬「唔同世界」。
夏天感染反應較輕
他指，夏天感染新冠病毒，其肺部炎症反應較輕微，釋出病毒量較低，其存活時間亦較短，故政府可放鬆社交距離措施，並指若已接種疫苗，在該段時間染疫亦並非壞事。期望到冬天時，整體防重症免疫屏障已足夠，只有長者及長期病患等高危群組需再打多一針。
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