西環邨｜袁國勇：已築起防重症免疫屏障　市民毋須恐慌

港大醫學院昨日（12日）在Facebook發文指堅尼地城附近或有大型感染群組，緊急呼籲師生勿往該區午膳，事件引起熱議，有市民質疑該緊急呼籲引起恐慌。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目表示，因應現時本港疫情發展，相信社區已築起了防重症免疫屏障，並稱市民只需打齊疫苗，可到當區食肆進食。

他相信醫學院的師生因經常出入醫院及要照顧病人，故港大醫學院慎重起見才發出呼籲，但認同「做法有待商榷」，亦指今次西環邨小型爆發最重要信息是要打針，「無打針唔該即刻去打，唔好再硬頸，咁落去大家又驚驚、遲啲又驚驚。」



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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師生常出入醫院須慎重 但做法值得商榷

袁國勇表示，不知道港大醫學院昨日在社交平台發文，但估計醫學院與工程學院有合作研究污水病毒檢測，相信是見到西環邨數據較高，而醫學院的師生因經常要出入醫院實習、看病等，怕不慎染疫會對病人構成威脅，故穩陣起見作出呼籲，強調該區市民不需要恐慌。他又認為，醫學院呼籲只是提醒師生要小心，但發布信息的方式有待商榷。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱市民不須為港大醫學院呼籲感恐慌。（資料圖片／羅君豪攝）

料逾九成人已打針或染疫 築起防重症免疫屏障

袁國勇多次表示市民不需恐慌，估計本港已有91%至95%人口接種疫苗或已確診新冠肺炎，已築起防重症免疫屏障，並稱元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋群組正是好例子，確診者只有輕症或無症狀，且很快康復。他認為只要市民打齊針，可以繼續在堅尼地城食肆進食，若未打齊針則不要去，因有機會染疫。

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新冠病毒料難消滅只能控制

袁國勇稱，本港已進入控制疫情的階段，因新冠病毒不會離開人類，亦難做到根除疫症，暫時消除亦要用較大力度，會對經濟及生活造成大影響，故必須控疫，即把疫情控制至低水平，不會令醫療系統癱瘓，死亡及重症減至最少。他提到，歷史上人類只打贏過天花及小兒麻痺兩種病毒，前者是消滅，後者是消減，而2003年沙士病毒較多攻擊肺部、多數會發高燒，與現時新冠病毒則上呼吸道感染較多、多數輕症或無症狀屬「唔同世界」。

夏天感染反應較輕

他指，夏天感染新冠病毒，其肺部炎症反應較輕微，釋出病毒量較低，其存活時間亦較短，故政府可放鬆社交距離措施，並指若已接種疫苗，在該段時間染疫亦並非壞事。期望到冬天時，整體防重症免疫屏障已足夠，只有長者及長期病患等高危群組需再打多一針。

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