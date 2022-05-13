豪宅貝沙灣全數六期連洋房污水陽性　全港三區共派20萬快測包自檢

政府今日（13日）宣布，因應污水檢測呈陽性，將向本港三個地區多幢大廈居民、清潔員工及物業管理員工，派發合共20萬個快測包供其自行檢測。三個地區涉及南區、觀塘區及中西區，當中包括昨日（12日）稱污水病毒量高的西環一帶，包括爹核士街與士美菲路附近一帶住宅，南區則涉及碧瑤灣，以及貝沙灣全數六期的樓宇及洋房。



西環一帶污水樣本陽性，政府派快測包。（政府新聞網）

政府表示，因應有關地區檢測到污水呈陽性的結果及病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，故派發快測包供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉事地區及大廈包括：

南區：碧瑤灣、貝沙灣（一期）、貝沙灣南岸（二期）、貝沙灣洋房（三期）、貝沙灣南灣（四期）、貝沙山徑洋房（五期）及貝沙灣No.8（六期）

觀塘區 ：順緻苑、功樂大廈、南康大廈、康利苑、康濤閣、康麗園、景興閣、林景閣、樂意園、海天園、碧麗苑、金豪閣、金麗閣、金龍園、鳳儀大廈、觀塘花園大廈玉蓮臺、順利邨及順安邨

中西區：西寧街、加多近街、爹核士街與士美菲路附近一帶住宅

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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