5區污水呈陽性　涉景林邨、藍灣半島、華景山莊等　20萬人需快測

政府今日（9日）表示，有五區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中南區最多，涉及南津．迎岸、田灣畔及鴻福苑等；東區則有藍灣半島及小西灣邨；荃灣涉深井村等五條屋村；葵青區的華員邨及華景山莊；西貢區有將軍澳景林邨、頌明苑、富寧花園及裕明苑。房屋署及當區的民政事務處將會派發20萬套快速測試包。



5月9日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑：



涉將軍澳、東區、荃灣、葵青、南區

當局表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬套快速測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

－西貢區（將軍澳） — 景林邨、頌明苑、富寧花園及裕明苑

－東區 — 藍灣半島及小西灣邨

－荃灣區 — 和宜合村、清快塘新村、深井村、深井新村及深井舊村

－南區 — 嘉和大廈、鴻福苑、南津‧迎岸、嘉福閣、田灣畔、登峰‧南岸、田灣街5-5A及7-9號（單號）

－葵青區 — 華員邨及華景山莊

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。