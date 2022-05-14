30多宗兒童多系統發炎綜合症　一成人現「長新冠」變無記性、失眠

兒童感染新冠肺炎有機會出現嚴重併發症，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，第五波至今已發現30多名兒童康復後出現多系統發炎綜合症，包括高燒、皮膚出疹及眼紅等症狀，亦會攻擊心臟、肝臟及腦部，當中一半人需在深切治療部留醫，將會提供長期覆診服務，監察兒童患者的健康情況，又呼籲家長發現子女出現相關症狀要盡快求醫。

他又指，一成康復者出現長新冠症狀，包括失眠、頭痛及經常感到疲倦等病徵，有個案因變得無記性容而「買錯嘢」，部份更出現精神問題，需轉介精神科醫生。



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關日華今早（14日）在商台節目《政經星期六》中表示，今波疫情發現30宗兒童多系統發炎綜合症個案，一半人需在深切治療部治療，大部份未接種疫苗，症狀包括發高燒、皮膚出疹及眼紅等症狀。兒童多系統發炎綜合症亦可影響心臟、肝臟及腦部，或會造成永久性損害，上月與海外專家開會後決定成立部門為患者長期覆診，監察情況，檢視會否嚴重影響記憶及認知功能等。

兒童多系統發炎綜合症由細胞因子風暴引起，關日華稱，可破壞器官的細胞，如影響腦部，有機會出現失去味覺或嗅覺，他強調接種疫苗是最有效預防重症，出現兒童多系統發炎綜合症的患者中，大部份是未打針，加上細胞風暴會破壞細胞，要重生細胞比較困難，腦部受損亦較難醫治，現階段都是以訓練的方式去幫助小朋友，唯有接種疫苗才是最好的預防方法。

關日華表示，至今為超過130名兒童覆診，當中有一成出現長新冠的症狀，會有失眠、頭痛及經常感到疲倦等病徵，有嚴重個案會變得容易忘記事情，「去買嘢唔記得買咩，買錯嘢」，部份更出現精神問題，需轉介精神科醫生，有醫學文獻顯示打針可加快長新冠康復，呼籲家長帶子女接種疫苗。

關日華表示，今波疫情共發現30多個兒童康服後出現兒童多系統發炎綜合症，當中有一半需要進入深切治療部。(朱棨新攝/資料圖片)

現時3至11歲小朋友的疫苗接種率為71%，關日華認為情況不理想，最好是去到九成，亦擔心學校及社區會出現大爆發，又提到有家長想等子女到5歲時才接種復必泰，故要等到年尾，他指情況都不理想，「疫苗注射千祈唔好等，等得嚟你咪中招」，強調兩款疫苗均有效，應盡快接種。

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