疫情｜西環邨22人染疫涉14單位　爆疫新旺會美式桌球枱樣本呈陽性

本港今（13日）新增298宗新冠肺炎確診，第五波疫情累計逾119萬宗確診，另再增三名患者離世。西環邨污水病毒含量高，當局昨圍封全邨檢測，共覓得22宗陽性個案，受檢居民中招率約1.3%。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅解釋指，實質揪出宗數需視乎病人排出病毒量，當局會繼續留意未來個案走勢，以監控西環疫情。



紅磡新旺會桌球室則再增兩宗確診，至今共累計六宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，已檢取合共28個環境樣本，其中一個美式桌球枱收集的樣本呈陽性，已建議新旺會進行徹底消毒。



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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新增298宗確診 多三名患者死亡

張竹君表示，本港今日新增126宗經核酸檢測確診、另錄得172宗經快測平台呈報，即合共新增298宗個案，另再增三名患者離世，第五波疫情累計逾119萬宗確診，共有9,146名患者離世。

296宗新增個案中，共有21宗輸入個案，當中六宗在機場採樣發現，全部於昨天（12日）抵港；另涉一人於第12日檢測樣本呈陽性，該25歲男子於4月28日於新加坡抵港，屬復陽個案。今日多3宗學校呈報陽性個案，涉及3間學校，包括1名學生及2名教職員。

西環邨西苑臺佔16宗

西環邨因污水病毒含量高，港府昨實行全邨圍封，張竹君表示，有逾1,600名居民接受檢測，共錄得22宗陽性個案。其中西苑臺佔16宗，中苑臺及北苑臺各有兩宗及四宗，當中牽涉14個單位、八個樓層及五個方向。

被問到當局昨指污水病毒高達每公升數百萬單位，為何最終覓得的陽性人數偏低。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，污水檢測在疫情期間屬重要手段，檢測數目與污水可能呈正比，但與病人排出病毒量亦有關連，他指今次西環邨污水病毒含量達每公升600萬個單位，以3月為例，污水含量達到每公升400萬至500萬個單位的大廈，可揪出數十至100宗個宗。

張竹君：患者病毒量較高

徐樂堅提到今次共覓得22宗個案，「應該都係今次調查搵到嘅真確情況。」政府已向附近居民派發快測包，亦設快測平台可供申報，當局會留意未來個案走勢，以監控西環疫情。張竹君補充稱，西環邨確診個案CT值均偏低，介乎10餘與20餘，即病毒量較高。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



新旺會再多兩名顧客確診 患者涉三張桌球枱

已列入強制檢測名單的紅磡新旺會桌球室，則再增兩宗確診，涉及兩名27歲男子，至今共累計六宗。張竹君表示，場內分別設有英式及美式桌球，該六名患者共分三枱，一枱為英式桌球，餘下兩張則是美式桌球。她提到，三張桌球枱相鄰並排，「玩桌球唔會企定，行嚟行去，中間有接觸都唔出奇。」當局已檢取合共28個環境樣本，其中一張美式桌球枱樣本呈陽性，已建議新旺會進行徹底消毒。



徐樂堅則指，有環境樣本帶有病毒不等於涉及高度污染，曾試過有確診者打噴嚏，令食物包裝亦驗到病毒，故手部接觸較多的位置，例如打桌球會碰到球枱及球桿等，有病毒存在並不出奇，但最終仍有待調查。

當局昨（12日）公布，四名陽性患者於本周一（9日）曾到訪新旺會桌球室，包括兩名抵港第11日及第12日的陽性患者，分別來自美國及菲律賓，以及兩名相信是本地感染的男子。疫苗通行證紀錄顯示，當日下午五時至午夜12時有約150多人在場，涉及的顧客均須接受強制檢測。

▼5月13日 疫情記者會▼



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徐樂堅：目前策略盡快處理不尋常群組個案

西環邨及上環星月樓等相繼出現群組爆發，被問到是否須調節抗疫策略，包括如政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇所言，需進入「控疫」狀態。徐樂堅回應稱，因社區仍有傳播鏈，相信每天俳佪約200至300宗確診個案的狀態，會維持一段時間。他又引述不少大學學者分析指，第五波疫情大部分港人曾染疫，加上疫苗接種率已提升，屬於混合免疫，有助減低爆發規模，「協助爆發唔會太大，但如何叫大同小都係相對。」

他又指，上環星月樓個案，於近兩至三周而言，算是大型群組個案，當局目前策略是盡快處理不尋常群組個案，例如通過強制檢測，及進行確診隔離，減低病毒在社區蔓延風險；倘涉環境風險，則要求處所停止運作並進行消毒。他強調宜先集中處理目前情況，穩控疫情，再考慮再下一步行動。