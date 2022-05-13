停車場｜運輸署稱考慮疫情衝擊　11個政府公眾停車場繼續凍價

運輸署今日（五月十三日）宣布，轄下11個政府公眾停車場的收費6月1日起繼續凍結於現水平，直至明年初。翻查資料，運輸署轄下停車場，對上一次調整收費為2019年6月。



運輸署發言人表示，在檢討收費時，已考慮多項因素，包括鄰近私營公眾停車場的收費水平、市民接受程度，以及政府停車場的使用率等。當局亦考慮到疫情對經濟的衝擊，以及對停車場使用率的相關影響後，署決定收費維持現水平。

該11個公眾停車場包括堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳯街停車場、黃大仙公共運輸總站停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。現時停車場的收費詳情載於運輸署網頁

點擊即睇政府停車場收費︰www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/parking/carparks