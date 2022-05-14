星月樓累計41宗　三樓半數枱有食客中招　確診侍應居西環邨查關連

疫情近日一直徘徊在低三位數水平，本港今日（14日）再增284宗確診，包括33宗輸入個案，其中一名31歲泰國抵港男子，在抵港第12天，完成檢疫並在社區活動後，才被發現染疫，因其病毒量偏高，估計是在本地感染。

至於母親節前夕爆疫的上環星月樓，衞生防護中心稱，至今累計有41人確診，較昨日再增11人染疫，39名中招食客來自超過15個家庭，全部均在三樓用膳。該樓層至少一半餐桌有食客「中招」，甚至有家庭全枱確診。

餘下兩名染疫侍應同樣在三樓工作，其中一人在爆疫的西環邨西苑臺居住，她在周四的封邨強檢行動中，被發現對病毒呈陽性，其家人早在周一（9日）已感不適，中心正調查西苑臺是否星月樓爆疫源頭。但涉事職員較遲發病，現階段難言是否「超級傳播者」。



▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，母親節前夕（7日，上周六）爆疫的上環星月樓，至今累計有39名食客和兩名職員「中招」。39名食客分別為21男18女，年齡介乎7至90歲。昨日疫情記者會上，張竹君曾稱酒樓有117歲人瑞染疫，張今天更正，指因職員輸入資料時出錯，致錯報患者資料，就事件致歉。

她續指，仍在調查39名食客資料，暫得悉患者涉及逾15個家庭，全部均在酒樓三樓用膳，該層共有約29張枱，有17枱有人「中招」，意味超過一半餐桌出現個案，個別家庭更是在席八人全部確診。而患者坐得較分散，亦有部份人坐近洗手間，受影響範圍或遍及整個大堂。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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餘下兩名患者則同為三樓侍應，其中一人在前日（12日）全邨圍封的西環邨西苑臺居住，是在圍封強檢中找出的個案。與其同住的兩名家人中，其中一人早在周一（9日）已感不適。張竹君稱，將會為患者進行基因分析，調查西環邨西苑臺與星月樓爆疫是否有關聯。

男廁和女廁抽氣扇環境樣本呈陽性 張竹君︰顯示病毒傳染性高

衞生防護中心前日深夜「突襲」將星月樓納入強檢名單，限期今日屆滿。張竹君稱，大部份受檢人士已完成檢測，正等候結果，而昨日採集的48個環境樣本中，有兩個呈陽性，分別在男廁和女廁的抽氣扇。她認為在女廁抽氣扇找到病毒，並非日常會接觸的地方，顯示病毒傳染性高，可透過空氣傳播，現時已建議酒樓為有關地方徹底清潔、消毒，包括抽風系統。

她續指，昨日已勒令星月樓停業，全店大清洗，在所有樣本結果轉為陰性，以及通過機電工程署的通風評估後，星月樓才可復業。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



今增284宗確診 33宗屬輸入個案

至於整體疫情方面，今日共有116宗核酸陽性和168宗快速測試陽性個案，合共新增284宗確診。昨日確診個案中，有33宗屬於輸入個案，當中有10宗是昨日抵港後在機場採樣發現，分散在多班航班，包括：

．國泰航空CX288從德國法蘭克福抵港，錄得三宗個案

．國泰航空CX495從台北抵港，錄得兩宗個案

餘下的五班航班則各在機場錄得一宗個案：

．國泰航空CX170從澳洲珀斯抵港

．酷航TR980從新加坡斯抵港

．荷蘭航空KL819從泰國曼谷抵港

．土耳其航空TK070從土耳其伊斯坦堡抵港

．阿聯酋航空EK384從泰國曼谷抵港

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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31歲男泰國抵港第12天確診 曾於社區活動疑本地感染

另有22宗個案於檢疫酒店隔離時發現，全部都是第三至第六日樣本。餘下的一宗輸入個案則是完成檢疫後才找到，患者為31歲男子，五月一日勞動節從泰國經新加坡抵港，周四（12日）檢測對病毒呈陽性。他之前無確診記錄，所住的檢疫酒店同層並無其他住戶染疫。其CT值僅17至18左右，數值偏低，亦即病毒量偏高。衞生防護中心認為，他返回社區後曾外出活動，估計屬於本地個案，但要待基因分析結果，才能判斷其感染源頭。

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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累計BA.4個案增至3宗

張竹君又指，本港再增一宗BA.4個案，患者為60歲女子，周一（9日）從美國經瑞士抵港，當日已有喉嚨痛，在機場檢測已被截獲，本港至今累計錄得三宗BA.4個案。

死亡個案方面，醫院管理君再呈報多一宗死亡個案，患者為77歲女士，昨日離世，她並非來自院舍，亦無打針紀錄。