防疫措施放寬餐飲及零售業復甦　學者：對本地經濟有信心

第五波疫情緩和，科技大學工商管理學院兼任教授暨前財經事務及庫務局長陳家強指出，本港第一季經濟活動雖因疫情有所停頓，打擊到本地經濟元氣，但除着防疫措施放寬，餐飲及零售業開始復甦，如疫情不再轉差，對本地經濟有信心。

對於美國加息，陳家強預料會令投資氣氛減弱，在短期內對市場構成壓力，但並不會感到太過悲觀，認為屬調整情況，不至於會造成嚴重衰退。



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陳家強今早出席商台節目《政經星期六》時表示，第一季經濟活動雖因疫情有所停頓，打擊到本地經濟元氣，但隨着防疫措施放寬，餐飲及零售業開始復甦，如疫情不再轉差，對本地經濟有信心，對於遂步向外開放時，應要考慮如何既安全又保持到經濟活動，方便商貿來往。

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陳家強稱，美國加息方向和本地出口表現均會影響到經濟狀況，預料加息會令投資氣氛減弱，在短期內對市場構成壓力，但不會感到太悲觀，提到2020疫情起中央銀行一直亦有減息，加息只是調整情況，不至於會造成嚴重衰退。

歐美通脤持續升溫估計是因供應鏈受阻，導致物價上脹。他解釋以往聯儲局及央行減息或增加資產負債表，都未有刺激通脹，但今次除了有貨幣政策配合，加上全球政府亦在疫情下有向民眾派錢以增加消費，令供應鏈更緊張，造成通脹。

陳家強表示美國加息方向和本地出口表現均會影響到地本的經濟狀況。（周皓宜攝/資料圖片）

金管局近日數次出手承接港元沽盤，陳家強指不擔心做成資金外流，提到外匯基金結餘自2020年起一直有所增張，由2019年500多億增至2020年4000多億，不少是由IPO新股上市流入本地銀行體系當中，即使現在仍有3000多億結餘，不會對此感到擔心。

對於李家超即將上任為新一屆特首，有指李家超在金融方面欠缺經驗，陳家強表示不感憂慮，「不會要求特首樣樣都精」，最重要是有領導能力，他稱，過往與李家超有5年共事經驗，認為李家超重團隊精神，能帶領香港。

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