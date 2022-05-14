疫情｜社聯招募健康及護理系學生支援院舍照顧工作　減低人手壓力

社聯開展「青年護理專業闖未來」計劃，招募健康及護理相關專業課程的專上學生，配對殘疾人士院舍及安老院舍參與前線照顧及護理工作，協助業界度過困難時期，並讓居於院舍的人士得到照顧。



香港理工大學職業治療學（榮譽）理學士學位四年級學生潘彩蘭，是其中一位參與計劃的學生，她到殘疾人士院舍協助照顧中度至嚴重弱能人士，她表示疫情下大專生欠缺實習的機會，透過計劃可到院舍工作，更了解到運作模式。她說剛到院舍時，有自閉症院友在她面前打自己，她在其他職員的協助下，很快便開始熟習工作，並用在課堂所學的知識協助照料院友，令她更有信心面對將來畢業後的工作。

潘彩蘭表示，參加「青年護理專業闖未來」計劃是希望可用課堂上學習到的專業知識，幫助市民，她於扶康會啟悅成人訓練中心參與照顧及護理工作，協助照顧中度至嚴重程度的弱能人士，她運用職業治療學的知識，為院友評估能力，再重複訓練他們至可獨立完成一些生活自理的工作。

她指出，以往實習大多於醫院進行，但因疫情關係被取消，而透過計劃可以去院舍工作，了解其運作模式及如何協助病人，令她可更有信心面對將來畢業後的工作。

潘彩蘭又憶述剛到中心時，有一位自閉症的院友突然走到她面前，然後開始打自己的頭，不時又遮掩耳朵。面對突如其來的情況潘彩蘭不禁嚇了一嚇，其他同工很快便將該院友帶回坐位。她說自閉症患者因不懂得表達自己，在受到刺激時才做出這些行為，而由他遮掩耳朵的行為推斷，是受到噪音刺激，於是將電視聲音較細，以安撫他的情緒。潘彩蘭指，在實習的過程中，令她學會了如何與病人相處，對她將來的發展亦有所幫助。

而香港理工大學物理治療學（榮譽）理學士學位四年級學生梁諾瑤與何淑紫，及香港都會大學普通科護理學高級文憑課程二年級學生陳曼湘則到了扶康會潔康之家工作，協助院友進行社交及物理治療。

陳曼湘表示，見到院舍在第五波疫情下人手非常不足，「希望出多一分綿力」，同時亦希望可透過參加計劃了解更多殘疾院舍嘅運作；梁諾瑤則提到有一次帶院友到醫院看診，院友在等待期間因感到不適服而不斷除下口罩，而她則不斷重複幫該院友好戴口罩，令她十分難忘。

李鳳儀表示「竟然有班後生仔女不怕感染投身院舍」，協助照顧院友，令她十分敬佩。（受訪者提供）

社聯復康服務總主任李鳳儀表示，第五波新冠疫情相當嚴重，數以百萬計市民染疫，當中包括不少院舍員工，導致院舍人手不足，嚴重影響服務，她說，「竟然有班後生仔女不怕感染投身院舍」，協助照顧院友，令她十分敬佩，而且計劃中無一個參加者在工作時染疫，反映她們的感染控制做得好好；又認為計劃除了為紓緩疫情期間院舍人手嚴重短缺的壓力外，亦可讓有志在殘疾人士院舍及安老院舍行業發展的年輕人汲取經驗，期望有利於行業長遠的人力資源發展。

社聯於2022年3月初得到聯豐集團提供3,500萬港元捐款，開展「青年護理專業闖未來」計劃，目標是招募約350位修讀健康及護理相關專業課程的專上學生，配對至全港超過100間政府資助的殘疾人士院舍及安老院舍參與前線照顧及護理工作，協助業界渡過困難時期，並讓居於院舍的人士得到照顧。

現時已有295名學生於152間安老及殘疾人士院舍工作，僱用期為三至四個月，第一批大專生已於3月21日入職，月薪為28,350至32,550元，日薪為1,290至1,480元不等。