羅致光憶第五波院舍爆疫：係慘痛經歷　研發現確診院友即搬離院舍

本港第五波疫情中院舍爆疫，不少死亡個案均是院友。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）指，政府內部正檢視減低第六波感染風險，認為大家有清楚共識，不論院舍設備多好，確診個案亦不應放在院舍。未來準備工作會研究，當院舍出現確診個案時，如何第一時間將相關院友搬離院舍。

羅又認為第五波疫情「相信係慘痛經歷」，他憶述2月中時，醫院急症室外擺滿帳篷的情景「以前未見過」，亦沒有想過院舍長者確診後，「醫院都會接唔到，去到急症室都入唔到去。」他坦言，今次經歷「學到好多嘢」，並計劃5月底向立法會提交法案，修訂院舍人均面積最低要求。



去到嗰刻先諗到，從來無諗過確診個案唔送入醫院，尤其安老院老人身體弱，但係醫院都接唔到，而且連急症室都入唔到去。呢個情景喺嗰幾日，先即刻去諗有咩方法接番老人家。 勞工及福利局長羅致光

羅致光今日在商台節目《政經星期六》指出，第五波疫情院舍爆疫，政府須更詳細檢討，內部檢視如何減低第六波感染風險時，認為不論院舍設備多好，確診個案亦不應放在院舍：「所有防疫工作包括空氣流量等等，係幫到一時就唔幫到好多日，仍然有風險喺度。」

本港2月中疫情嚴峻，加上當時天氣寒冷，羅致光直言急症室外擺滿帳篷情景前所未見︰「以前未見過，雖然流感高峰期都試過用帆布床，但從來無出現要喺室外。」他坦言「去到嗰刻先諗到，從來無諗過確診個案唔送入醫院，尤其安老院老人身體弱，但係醫院都會接唔到，而且連急症室都入唔到去。直到見到當時情況，當局才思考如何可接回長者。」

勞工及福利局長羅致光。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

▼東華學院護理學院進駐啟德暫託中心▼



羅致光又指，當時近20％院舍人手確診或要檢疫，加上院舍一直欠缺約20%人手，「無咗成半人」，結果很多染疫長者留在院舍中。他表示，當時亦要保護醫療系統，故唯一方法是盡快起動暫托中心，惟因物資及人手亦不足，「大家都係拍心口，拍到心口都好痛。」

羅直言，本港第三、四波疫情時屬「好彩」，高峰只得一百多宗確診個案，「無諗過可以一日七萬宗，增幅咁快。」他說，本來院舍出現確診個案時，做法是將確診長者送到醫院，密切接觸者搬到亞博，「但當時根本上做唔到，整個安排相信係慘痛經歷。」他表示，在這次經歷中學習到很多，但認為院舍人手及設施長遠問題更大，當局則將於5月底向立法會提交法案，修訂院舍人均面積最低要求。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

