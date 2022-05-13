政府修例改善院舍質素　料須額外聘480護士　主管須註冊加強問責

政府將修例改善安老及殘疾院舍質素，對院舍護士、保健員及護理員的人數及當值規定提出更嚴格要求，較大規模的院舍將率先在修例後第二年實施，小型院舍就由政府另訂日期。社署解釋，分階段實施是因為護士供應緊張，估計新規定下約380間院舍須額外聘用480名護士，另約350間院舍須額外聘用690名護理員。

修例同時調高院友最低人均樓面面積，由現時的6.5平方米調升至最少8平方米，高度照顧院舍更規定要達到9.5平方米。為讓院舍有時間循序漸進地符合新規定，法例設立8年過渡期，不會在修例後即時執行新規定。

其餘6方面的修訂，包括加強對院舍營辦人的問責；引入院舍主管註冊制度；改善保健員註冊制度；優化藥物管理、使用約束措施和維護住客尊嚴及私隱的規定；調高罰則；以及廢除安老院的豁免證明書制度，都會在修例後短時間內實施。

政府今日（13日）將《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》刊憲，涉及修訂《安老院條例》等4條法例，本月25日提交立法會審議。



逾四成院舍不符人均面積新規定

目前全港持牌院舍共1,129間，安老及殘疾院舍分別有794及335間，提供逾9萬個宿位。社署估計為了符合新的院舍最低人均樓面面積規定，約460間現有院舍未來須分階段削減6,300個宿位，惟相信現有空置宿位可全數吸納這些院友。

為加強對營辦人的問責，院舍須提名一名院舍負責人，當局會審視該人是否有欺詐罪等前科、財務狀況、以及過往申請院舍牌照的紀錄。該負責人須確保該院舍營辦及控制有足夠監管，保障院友的權益和安全，並須為違例負上法律責任。修例亦首次引入院舍主管註冊制度，列明一系列資格要求，包括完成指明培訓，而註冊有效期不超過5年。

無牌經營增至百萬罰款 首引入主管註冊

新法例列明院舍須使用最低限制程度、安全及適當的約束措施，以及遵從社署實務守則中使用約束措施須取得同意的規定，維護院友尊嚴及私隱。一旦違反社署書面糾正指示，即屬違法。政府同時調高罰則方面，無牌經營院舍最高罰款，由現時10萬元增至100萬元；違反人手等規定，最高罰款增至5萬元。