院舍5月13日恢復有限度探訪　全港安老院舍住客分階段全體檢測

社署今日（6日）公布，安老院及殘疾人士院舍可於5月13日起，實施有限度的探訪安排，訪客及受訪住客均須已完成最少兩劑新冠疫苗，或持有因健康理由沒接種疫苗的醫生書面證明，但訪客若屬後者則要提供48小時內的核酸檢測陰性的證明。

另外，社署亦公布將分階段為全港所有安老院及護養院的住客進行核酸檢測，首階段檢測今日已開展，涉89間院舍。



第5波新冠疫情爆發，安老院舍屬重災區。（資料圖片）

院舍訪客及受訪住客均須至少打兩針 康復者則豁免

社署宣布，因應疫情最新情況，安老院及殘疾人士院舍可於5月13日起，實施有限度的探訪安排。除公務探訪，訪客及受訪住客均須已完成最少兩劑新冠疫苗，如他們獲醫生書面證明因健康理由而沒有接種新冠疫苗，則要提供48小時內核酸檢測陰性的證明。

如訪客或受訪住客是康復者，在康復後三個月內進行探訪，則可獲豁免上述要求。

開放探訪前題：院舍內必須「清零」

院舍需要確保訪客及受訪住客均符合相關要求，才可進行探訪，並備存有關紀錄。而在探訪當天，院舍負責人亦必須確認院舍內沒有住客或員工染疫或被界定為緊密接觸者。

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緊急探訪可先做快測 後補核酸檢測陰性結果

如因體恤原因需要到院舍緊急探訪，有關探訪者未完成接種疫苗、或未持有探訪前48小時內的核酸檢測陰性結果證明，必須於探訪前在院舍內的指定位置進行快速測試，並獲陰性結果。在完成探訪後兩天內，他們亦須向院舍補交核酸檢測陰性結果證明。

全港所有安老院及護養院住客 分階段進行核酸檢測

社署為全港所有安老院及護養院的住客分階段進行核酸檢測，今日開展首階段檢測，涉89間院舍。社署指，政府會安排指定檢測公司為院舍提供核酸檢測套裝，院舍須安排職員為住客進行鼻腔採樣，如個別住客未能進行鼻腔採樣，院舍可為住客收集深喉唾液樣本。若在檢測前三個月內曾確診的住戶則無須檢測。社署表示，為了保障院舍住客的福祉，署方強烈要求院舍協助安排是次特別檢測。

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