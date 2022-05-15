疫情｜一文看清5月爆疫四群組　累計97人中招　上環星月樓佔逾半

自4月21日第一階段放寬社交距離措施以來，5月5日起食肆准最多八人一枱，先後有4個地方出現新冠病毒群組傳播，分別為元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」、紅磡新旺會桌球會、上環星月樓和觀塘工廈御善私房菜。出現傳播日子在5月1日至5月9日期間，截至今日（15日）感染人數共97人，當中星月樓佔逾半。



5月爆疫四群組。

重啟追蹤第一擊揭牡丹金閣群組

衞生署本月重啟確診個案追蹤第一擊，是位於元朗的牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋群組，署方本月7日公布，有四名互不相識、但坐在酒樓大堂中間位置的三男一女，於5月1日光顧後染疫，患者年齡介乎47至66歲，包括一名博愛醫院賽馬會護理安老院清潔工。

強制檢測公告發出後，確診人數持續增加，共錄得23宗感染個案，包括20名食客、一名廚師、以及兩名密切接觸者，其中兩人分別以前往內地深圳及馬來西亞。他們發病日期由5月3日至8日，大部分屬無病徵，即使有病徵的確診者症狀亦輕微。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



新旺會桌球會爆疫未停 桌球枱有病毒

紅磡新旺會桌球會群組暫有13宗個案，今日仍有新個案。個案中包括兩名工作人員，主要負責於水吧預備餐飲，而除了在場玩桌球顧客，個案中亦有在場玩飛鏢的顧客。衞生署在檢取的28個環境樣本中，其中一個美式桌球枱收集的樣本呈陽性，要求新旺會進行徹底消毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君雖然現時大部份個案爆發日是5月9日，但不排除更早之前已有傳播出現。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



星月樓群組單日增11人染疫

上環食肆「星月樓」群組嚴重，至今累計共52人確診，涉46名食客及6名員工，最大患者117歲，其中一名確診侍應居爆疫的西環邨。確診食客共涉逾20張枱，全於5月7日母親節前夕當晚在三樓晚膳。染疫人數仍在增加，衞生署今日公布多4名員工及7名食客染疫。

張竹君表示，牽涉的食枱「散得比較開」，遍及食肆角落、近洗手間，相信整個大廳受影響，加上陽性環境樣本並非在平時可接觸位置，料涉短距離空氣傳播，當局仍在了解詳細分布。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



有人到觀塘御善私房菜買杏仁餅都中招

觀塘成業街御善私房菜則是最新群組，衞生署今日（15日）首公布，染疫人數已有9人，患者在5月9日下午5時後到該地點，有個別人士聲稱只在場逗留短時間，或是在場購買杏仁餅或凍肉等。由於人數多，當局會向曾到該地點的人士發出強制檢測令，要求同日下午5時至深夜曾到訪人士需強檢。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

