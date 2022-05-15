增259宗確診　觀塘工廈御善私房菜爆疫9人中招　5.9曾到訪須強檢

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（15日）在疫情記者會上表示，截至昨日新增259宗確診，第五波累計超過119萬宗。早前爆疫的紅磡新旺會桌球室新增1宗，累計13人染疫，上環星月樓再多11人受感染，累計有52名食客及職員，患者20家庭及20張枱。

衞生防護中心翻查「安心出行」紀錄，發現觀塘成業工業大廈一家名為「御善私房菜」，涉及至少9宗確診個案，患者主要來自上周一（9日），當局會發出強制檢測公告，當日傍晚5時至深夜曾到訪人士須接受強制檢測。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增259宗確診個案，分別有113宗核酸陽性個案及146宗快速測試個案，第五波累計1,195,875宗，當中核酸檢測有747,771宗，快速測試有448,104宗。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



新旺會增1宗 星月樓再多11人

張竹君指出，紅磡新旺會桌球室新增1宗確診，至今累計有11名訪客及2工作人員染疫；上環星月樓再多4名職員及7名食客受感染，累計46食客及6職員受影響，患者超過20個家庭及20張枱。

張竹君續稱，翻查「安心出行」紀錄，觀塘成業街19號成業工業大廈1樓12室、一家名為「御善私房菜」涉及至少9宗確診，患者都在5月9日傍晚5時後到場，當中個別人士僅逗留短時間，購買杏仁餅及凍肉，由於因人數較多，當日傍晚5時至深夜人進入人士須接受強制檢測。

位於觀塘敬業街的「御膳私房菜」強調，與涉事「御善私房菜」無關，兩間食肆的「善」字有不同寫法。（「御膳私房菜」fb截圖）

「御膳私房菜」強調與涉事餐廳無關 名稱寫法不同

位於觀塘敬業街的「御膳私房菜」負責人接受《香港01》查詢表示，「御膳私房菜」已在觀塘開業十年，絕無分店只此一間，與涉事的「御善私房菜」無關，負責人又指：「今日下午已經好多人打嚟問，我哋要澄清，我哋係『膳食』個『膳』，開咗十年喇，嗰間『御善』開咗一年左右，雖然同我哋同名，但兩間舖係無關係，亦都唔識佢哋。」

「御膳私房菜」亦在facebook專頁發表「嚴正聲明」，強調「本御膳私房菜只此一間，除本店外，並無任何分店，及無經營其它業務。剛於5月15日記者會所提及有確診個案的 ＜成業街1樓--御善私房菜＞ 與本店無關。張竹君亦澄清，這間店為 [御善]，並非本店的 [御膳]。本店的 [膳]，是有[月]字部 [膳]。因此請勿被誤導。」

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



82歲老婦離世 曾接種兩針

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時有722名確診病人留醫，昨日新增一宗死亡個案，死者為82歲老婦，非住院舍人士，已接種兩劑疫苗。