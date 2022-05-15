爆疫觀塘工廈「御善私房菜」無人應門內有談話聲　門口貼安心出行

再有群組爆疫，衞生防護中心今日（15日）公布觀塘工廈「御善私房菜」爆疫，暫有9人中招，患者均在5月9日傍晚至晚上時段光顧，當局目前仍在調查中。



《香港01》記者今日傍晚到「御善私房菜」視察，門口未有張貼休息字樣，記者按3次門鐘無人應門，惟門內不時傳出談話聲。有其他同層食肆的員工表示，該店以訂座形式為主，因此不是經常營業。



衞生防護中心今日公布觀塘工廈「御善私房菜」爆疫，暫有9人中招。(黃煦緻攝)

前身為「知己私房菜」

「御善私房菜」位於觀塘成業工業大廈一樓12室，據了解，其前身為「知己私房菜」。記者到場發現，該店門口張貼了安心出行二維碼，但未見有張貼休息及消毒的字樣。記者總共按了3次門鐘皆無人應門，惟內傳出斷斷續續的談話聲。

同層的一間餐廳女店員表示，得悉該店出現爆疫，「呢幾日無開門」，今日中午時段亦見衞生署人員到場視察。她指該店在第五波前開業，開業時間較短。同層另一食肆男店員表示，以他所知該店由於是以訂座形式營業，故「間唔中有客人先開門」。

「御善私房菜」門外的廣告牌，可看到前身為「知己私房菜」。(黃煦緻攝)

另有一名每天到該樓層執紙皮的婆婆表示，衞生署人員曾在昨日下午4至5時來過，但未知該店出現爆疫情況，亦不知平時有什麼客人光顧。

「御善私房菜」下午約6時半在Facebook發文稱，衞生署通知有顧客確診，故需暫停營業，全店將需進行消毒。

據「御善私房菜」Facebook貼文所示，該店主要安排到會及預約堂食服務。到會食品包括盆菜、鮑魚、羊架，蛋糕等，而堂食服務以家常菜為主。