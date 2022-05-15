東鐵過海｜港鐵周一起「子彈車」繁忙時間大埔墟及沙田開往金鐘

港鐵東鐵綫過海段今日（15日）通車，明日（16日，星期一）為通車後首個工作日，加上全改由九卡列車行駛，港鐵嚴陣以待。據了解，港鐵準備數班「子彈車」——短途車，迎戰明日起的上班人潮，「吉車」會於早上繁忙時間，直接由大埔墟及沙田開出到金鐘，疏導乘客；同時北上也有短途車由金鐘開往沙田及大埔墟。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼



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繁忙時間提升至2.7分鐘一班車

港鐵東鐵綫延伸過海，以新列車及新信號系統運作，港鐵指可以使用新時間表，車速可以提升，上水到紅磡站可快8分鐘，亦有更多空間增加班次，繁忙時間班次可以由之前約3分鐘一班車，加密至約2.7分鐘一班車，填補由12卡車改為9卡車的運載「空缺」。

「子彈車」服務乘客比較多車站

港鐵表示，一直密切監察列車服務情況，在繁忙時段的特定時間會根據乘客實際需要，調配「子彈車」、亦即「吉車」行駛短途班次，服務乘客比較多的車站。港鐵稱會繼續密切留意車務情況，適時調配短途班次服務乘客及繼續密切監察東鐵綫延伸過海後的乘客量以及出行模式，並按實際情況調整服務。

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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大埔墟及沙田站早上或有6班「子彈車」

據了解，南下「子彈車」主要由大埔墟站開出，擬6時有一班，其後7時起每半小時一班，即早上共開五班；沙田站也有一班，擬於8時半開出。

北上也有「子彈車」，清晨5時至6時擬有數班車由紅磡站及旺角東站開出；到7時半開始，擬有數班由金鐘開往大埔或沙田的「子彈車」。

▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼

