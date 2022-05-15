東鐵過海實測｜金鐘過海有選擇　去先達旺角東出閘可慳3毫但較慢

【東鐵／沙中線】東鐵過海段正式通車，以後金鐘上班的打工仔，若收工約朋友在旺角食晚飯，既可乘荃灣線往旺角站，又可以坐東鐵往旺角東站。不過過海段通車亦突顯票價「同區唔同價」問題，從金鐘站出發，在旺角東站（即俗稱旺角火車站）出閘八達通收費11.7元；不過在旺角站（即俗稱旺角地鐵站）出閘則收12元，相差三毫。

《香港01》以兩個旺角站的中間點地標——旺角先達廣場作目的地，實測從金鐘出發使用哪條路線可以更快抵達。實測結果顯示，行荃灣線在旺角站出閘，僅比乘東鐵於旺角東站落車快約6分鐘。

乘客過海選擇增加，除票價、車程時間，車廂是否迫人也是考慮因素。港鐵亦在金鐘站大堂安裝「過海易」顯示屏，讓乘客按候車時間及月台等車人數，來選擇不同路線。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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東鐵過海段通車懶人包︰

荃灣線亦有短途班次金鐘「吉車」上客

由金鐘站大堂出發，有扶手電梯直接跨兩層抵達荃灣線往荃灣方向月台。雖然是假日，但月台仍站滿候車市民，令記者一度擔心需要多等一班車才有空位。不過，等約一分鐘就剛好遇上特別班次，「吉車」到金鐘站接載乘客，可以直接上車過海。

沿荃灣線由金鐘到旺角站有4個站，僅計車程只需要約14至15分鐘，而由旺角站步行至先達廣場，路程不遠但沿途人多，需要步行約3分鐘，最終花了18分鐘抵達。

▼5月15日東鐵過海段通車 新啟用會展站及金鐘站、紅磡站新設施一覽▼



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至於選乘新路線，於金鐘站乘東鐵過海，最好在金鐘站新建樂禮街出入口的新擴建大堂入閘，有跨層扶手電梯，較快到達東鐵月台。不過單計乘扶手梯，已花去約兩分鐘時間，加上東鐵今日班次較為疏落，記者等了約4分鐘才能登上東鐵離開金鐘站。

乘東鐵由金鐘出發，途經會展、紅磡站後，就到達旺角東站，只需坐3個站。雖然車站數目較荃灣線少，但記者由金鐘站大堂出發，到旺角東站時，已用上17分鐘，比較乘坐荃灣線，相同時間已差不多到先達廣場。從旺角東站步行往先達廣場的路途亦較遠，記者行了7分半鐘，最終用了約24分鐘才到達先達，比乘坐荃灣線慢6分鐘。

▼金鐘站「過海易」顯示屏▼



車站大堂「過海易」顯示東鐵人流較少 惟抵達月台後其實有不少人候車

港鐵於金鐘站大堂設有「過海易」顯示屏，乘客可看到兩條過海路線，未來兩班車的到站時間，以及月台人流的模擬情況。記者今日實測時，先留意「過海易」，當時顯示荃灣線月台站滿人，亦的確反映到實況。不過東鐵月台方面，當時雖然顯示人流似乎較少，但記者抵達月台時，已有不少人候車，上車後車廂亦是逼滿乘客。

由於旺角站與旺角東站位處的地方有別，其實單計車程，兩條路線花費的時間相約，差異並不明顯，所以乘客可視乎步行路程、候車時間以及舒適度等，考慮適合路線過海。