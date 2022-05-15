東鐵過海｜金鐘變四線超級轉車站　乘客要搵路、向職員查詢路線

【東鐵／沙中線／會展站】港鐵東鐵線過海段今日（15日）全面通車，金鐘站搖身一變成為容納四線的「超級轉車站」，可容納的人流大增。惟偌大的車站、複雜的結構，有乘客無所適從，有長者坦言今日為提前「探路」，更有視障人士須向職員求助，才可到達轉乘的月台。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼



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不少乘客向職員查詢路線

東鐵線過海段通車後，金鐘站地底擴建部份全面啟用，一共6層容納荃灣線、港島線、東鐵線、南港島線，成為超級轉車站，為市民帶來更便利的服務。惟車站面積龐大，迷宮般的設計，亦讓部份乘客感到困惑。

例如金鐘站東鐵線所在的L5層，同時設有通向不同樓層的扶手電梯，包括通往大堂、荃灣線月台等。雖然港鐵於站內安排數名職員舉起指示牌，但仍有較年長的乘客離開東鐵線的車廂，停步及四周張望，以尋找離開的方向，甚至向職員查詢路線。

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乘客：南港島線出入口出入口與路牌不一致

乘客畢先生今日預先到車站熟習，他認為站內的指示牌不夠大，指示亦「太清晰」掛滿整個大堂，以致長者須仔細地逐一觀看以確定方向。他亦發現南港島線的出入口與路牌不一致，「牌喺度，但個入口唔喺度。」

但畢先生讚揚金鐘站擴建後環境舒適，相較日本東京站尚算簡單。他相信市民於熟習後會適應，期望港鐵會逐步改善，「趕時間冇得好講啦，慢慢睇牌啦。」

▼金鐘站地面欠凹凸紋引導徑▼



視障人士須重新熟習車站

居於利東邨的視障人士關先生，今日乘搭南港島線於金鐘轉乘港島線前往北角。但他到達東鐵線的L5樓層後，由於站內的人數激增，兩條線的人流縱橫交錯，地上亦缺乏凹凸紋的引導徑，須由港鐵職員陪同至港島線月台，「第一日都唔係好適應。」

關表示，由於雙目接近失明，僅憑記憶走至轉線的月台，惟今日發現3號月台目的地有更改，須重新熟習道路。但他會繼續乘搭港鐵，並解釋港鐵的報站廣播清晰，巴士報站的音量較低，因此相比下仍較便利。「巴士塞車嗰陣好混亂，唔知邊個站打邊個站。」

男廁都要排隊 地面有積水

此外，記者亦發現有扶手電梯仍在維修，而L5層盡頭新設的洗手間，首次開放的使用量已達頗高水平，男士亦須排隊。或因人流過多，洗手間內地面的積水，及馬桶旁亦有尿液未能及時處理。