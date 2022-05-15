東鐵通車｜會展站二戰彈殼有半百人排隊　小鐵路迷攜模型打卡

【東鐵／沙中線／會展站】港鐵東鐵線過海段今日（15日）全面通車，會展站月台上展示的二戰彈殼成為熱門「打卡位」，下午約2時已吸引到逾半百人排隊合照，估計當時的輪候時間至少要10分鐘。有「小鐵路迷」攜同心愛的地鐵模型合照；亦有長者不懼舟居勞頓，專程從將軍澳到會展「打卡」。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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東鐵過海段通車首日，會展站人頭湧湧，大批家長專程攜同子女到站內參觀「打卡」。全站焦點之一的二戰彈殼，儼然成為香港最新的「旅遊景點」。今日下午2時，有逾半百人排隊與彈殼合照，以家庭及鐵路迷為主。港鐵出動職員維持秩序，更化身成攝影師幫助市民拍照。

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家長讚會展站升降機方便

其中，鄭太不懼人龍與5歲半的兒子一起排隊等拍照，她解釋由於兒子為鐵路迷，每次港鐵新車站開通均會參觀，並特地帶同心愛的港鐵模型打卡，笑指：「每次開站都會帶架車去影相。」但她亦指，因頭班車的時間太早，無法參與通車的一刻，不過能夠親臨會展站，兒子已相當滿足。「佢成日話5月15日帶我嚟睇車。」

鄭太亦是東鐵線的受惠者，由於居於荃灣西，以往與兒子到灣仔會展的書展或玩具節，須乘搭屯馬線，在東涌線南昌站、港島線中環站轉乘才可到達。因此她估計通車後可節省30分鐘。她亦大讚新車站的升降機充足，方便使用嬰兒車的家長，「試過灣仔站推住部BB好唔方便。」

鄭小朋友特地帶同心愛的港鐵模型打卡。（歐陽德浩攝）

鐵路迷今晨待至下午仍未離開港鐵站

至於交通工具迷冼先生，則成功與彈殼合照，估計排隊需時最少10分鐘。他更稱，由今早清晨坐上通宵巴士，特地體驗頭班車開出後，一直留在數個車站拍照、錄影及直播，一個人玩足大半日。記者觀察到他的口罩印上城巴的標誌，他透露是於上周六城巴新車發布會上獲得。

長者認為巴士仍然無可取代

68歲的蘇婆婆今日亦專程從將軍澳到會展，由於對彈殼感興趣，亦不怕疲倦排隊打卡，更透露宋王臺站開通首日亦到場參觀。在港生活多年，一直觀察時代的變遷，她認為港鐵確實較上世紀先進，在月台內增設服務亭。但她認為，巴士仍然無可取代，例如部份巴士班次的空椅較多、前往機場亦較港鐵方便。

此外，記者於現場觀察，站內有扶手電梯仍在維修。亦因人流過於擠擁，排隊打卡的人龍內，有市民發生口角衝突，更揚言報警處理。

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼

