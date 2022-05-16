政府突擊檢查青衣盈翠半島10座　揭5人違強檢公告

政府今日（16日）突擊巡查早前被納入強制檢測公告的青衣盈翠半島10座，行動中共檢查約280名受檢人士的檢測報告，發現五人沒有檢測，每人可被處定額罰款10,000元。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。



政府今日（16日）突擊巡查早前被納入強制檢測公告的青衣盈翠半島10座，行動中共檢查約280名受檢人士的檢測報告，發現五人沒有檢測。（資料圖片）

葵青民政事務處聯同葵青警區和衞生署，突擊巡查青衣盈翠半島10座，行動由今日上午約七時半開始，至上午約十時結束。

行動期間，受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測結果的電話短訊或相關證明。政府亦派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。政府共檢查約280名受檢人士的檢測報告，其中五名人士違反強制檢測公告。

政府提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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