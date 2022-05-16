賞你遊｜150個行程出爐　首推付費升級　明早10時旅行社搶購

旅遊發展局本月初宣布，推出「夏日同賞．就在香港」推廣，並會以新一輪「賞你遊香港」揭開序幕，為市民提供本地遊計劃折扣優惠。

旅發局今日（16日）表示，新一輪「賞你遊香港」提供6萬個名額，首批150個行程明日（17日）早上10時起接受報名，計劃涵蓋四大主題，行程包括「西九龍、中環、錦田古今文化遊」、「星級酒店自助午餐」、「墨西哥食品DIY體驗」等，部份旅行團更首度推出付費「升級」計劃，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲。



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旅發局今日表示，首批「賞你遊香港」約150個行程今日出爐，圍繞四大主題，包括「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」和「尋覓美食」，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲，包括「乘搭昂坪360纜車參觀天壇大佛」、「西九龍、中環、錦田古今文化遊」和「文青深度遊」等。

部份旅行社首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，便可享受升級的選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲。市民瀏覽旅發局活動網站挑選心儀的行程後，可於明日早上10時起直接向相關遊行社報名。

新一輪「賞你遊香港」共有6萬個名額，第二和第三批同樣共有約150個行程，將於下月推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據，免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。每次登記最多只可提交兩張收據，並要在去年12月10日或之後發出。

成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

另外，根據政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的要求，部份旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

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另外，遊發局又公布4月初步訪港旅客數據，該月訪客旅客僅得4,692人，較去年同期下跌17.8%，當中非內地客只有1,099人，佔整體23.4%，較去年急挫30.7%。

而今年1至4月的跌幅更嚴峻，四個月累計僅16,182名旅客訪港，較去年同期下跌27.3%，當中內地客和海外旅客分別為12,191人和3,991人，分別較去年同期下跌22.4%和38.9%。

▼「夏日同賞．就在香港」相關連結▼



「夏日同賞．就在香港」網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/summertreats.html

「賞你遊香港」網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/

「賞你住」網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

「賞你遊香港」和「賞你住」的重要日子。（旅發局新聞稿截圖）