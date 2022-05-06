旅發局重推賞你遊、賞你住　共八萬名額　五月中起分階段報名

香港旅遊發展局今日（6日）舉行旅業簡報會，並宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日起，在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購。



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憑去年12月10日起發出單據可參加「賞你遊」

「夏日同賞．就在香港」頭炮項目是重推共八萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」。由即日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，儲起最多兩張的機印收據，將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃500元折扣優惠，而「賞你遊香港」之前因第五波疫情押後，市民憑去年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。

「賞你遊香港」和「賞你住」的重要日子。（旅發局新聞稿截圖）

旅發局程鼎一：防疫措施放寬會推特區成立25周年活動

旅發局主席彭耀佳表示，隨着政府逐步放寬社交距離措施，經濟活動及大型盛事紛紛重啟，旅發局冀藉此契機，向本地及全球超過3,200名業界代表，闡述香港最新的復常情況和發展，例如新景點和推廣活動等，並期望與業界攜手，共同宣傳正面信息，維持香港的國際曝光。

旅發局總幹事程鼎一宣布，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，表示將分三階段透過全城食、住、買、玩活動和優惠，重振社會正面氛圍和刺激本地經濟，為業界締造商機。活動以「賞你遊香港」和「賞你住」揭開序幕，並會在本月中舉辦以文化藝術為主題的「藝聚香港」推廣，待防疫措施進一步放寬，會推出以特區成立 25 周年為主題的優惠及多項大型活動。

▼「夏日同賞．就在香港」相關連結▼



「夏日同賞．就在香港」網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/summertreats.html

「賞你遊香港」網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/

「賞你住」網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/